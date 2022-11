LeBron James retorna e Los Angeles Lakers derrota San Antonio Spurs na NBA

(via Agência Estado)

Após ficar fora de cinco jogos por causa de uma distensão no músculo adutor da perna esquerda, LeBron James retornou à equipe do Los Angeles Lakers na vitória, desta sexta-feira, sobre o San Antonio Spurs, por 105 a 94, no ginásio do adversário, em mais uma rodada da NBA. Foi a primeira vitória dos Lakers fora de casa nesta temporada e neste sábado o duelo se repete no mesmo local.

LeBron marcou 21 pontos, agarrou oito rebotes e fez cinco assistências, mas o cestinha da equipe de Los Angeles foi Antony Davis, com 25 pontos e mais 15 rebotes. Do lado dos Spurs, que perderam pela sétima vez seguida - 13 das últimas 14 partidas -, Tre Jones anotou 19, seguido por Devin Vassel, com 18.

Os Lakers chegaram a ter 20 pontos de vantagem no terceiro período, mas os Spurs baixaram para três. A reação parou por aí: 81 a 78. Os Lakers ressurgiram e obtiveram uma sequência de 11 a 0 para garantir o triunfo.

Apesar da vitória, os Lakers estão apenas na 13ª colocação da Conferência do Oeste, com seis triunfos e 11 derrotas. Já os Spurs apareceram em 14º, com 14 revezes, em 20 partidas.

Em São Francisco, o Golden State Warriors contou com 33 pontos de Stephen Curry, 13 deles no último quarto, para derrotar o Utah Jazz por 129 a 118. Os atuais campeões anotaram impressionantes 20 bolas da linha dos três pontos.

Do lado do Utah Jazz, que vendeu caro a derrota, chegando a ficar na frente do placar em vários momentos, Lauri Markkanen foi o cestinha, com 24 pontos, enquanto Kelly Olynyk e Jordan Clarkson anotaram 21 cada um.

Os Warriors estão em 11º no Oeste, com dez vitórias e dez derrotas. Os Jazz surgem na sexta colocação, com 12 vitórias e nove derrotas.

Confira os resultados da noite desta sexta:

Charlotte Hornets 110 x 108 Minnesota Timberwolves

Orlando Magic 99 x 107 Philadelphia 76ers

New York Knicks 129 x 132 Portland Trail Blazers

Boston Celtics 122 x 104 Sacramento Kings

Indiana Pacers 128 x 117 Brooklyn Nets

Miami Heat 110 x 107 Washington Wizards

Houston Rockets 128 x 122 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 132 x 111 New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks 117 x 102 Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder 123 x 119 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 94 x 105 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 108 x 102 Detroit Pistons

Golden State Warriors 129 x 118 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 104 x 114 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos deste sábado:

Toronto Raptors x Dallas Mavericks

Houston Rockets x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Utah Jazz