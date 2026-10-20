LeBron James marca 14 pontos e Sixers derrotam campeões Knicks na abertura da temporada da NBA
A rodada inicial da temporada 2026/2027 da NBA começou nesta terça-feira no Madison Square Garden com a vitória do Philadelphia 76ers, novo time do astro LeBron James, sobre o New York Knicks, atual campeão, por 106 a 100.
LeBron James marcou 14 pontos, agarrou nove rebotes e fez sete assistências. O cestinha da partida foi Maxey, dos Sixers, com 28 pontos. Com 21, Brunson foi o maior anotador pelo time de Nova York.
Philadelphia acertou seus dois arremessos de três pontos e ficou à frente do placar até 4min05 do final do primeiro quarto, quando New York fez 16 a 14. A disputa seguiu equilibrada até o final dos 12 primeiros minutos. O time da casa fechou na frente com 25 a 23 com cesta final do armador Brunson.
O destaque foi o pivô Drummond, de New York, com seis pontos e oito arremessos. Todo o time da Filadélfia agarrou seis bolas. LeBron James teve atuação tímida, com apenas dois pontos e uma discussão com Shamet. Maxey marcou oito pontos para os Sixers.
O segundo quarto teve grande disputa física entre os jogadores. Os Knicks chegaram a abrir dez pontos (48 a 38) graças a cestas de três pontos. Os Sixers apertaram a marcação, forçando erros os Knicks e os times foram para o vestiário com 58 a 54 para os anfitriões.
Maxey seguiu como cestinha da partida, com 16 pontos, um a mais que Brunson. LeBron chegou a cinco pontos, depois de jogar 17min38.
O Philadelphia voltou melhor para o terceiro quarto e com três cestas seguidas de LeBron virou o placar para 64 a 63 a 7min do final. O jogo seguiu equilibrado com as equipes tendo um aproveitamento menor no ataque. Pior para New York, que ficou sem encestar nos dois minutos finais do quarto e viu o adversário fechar a parcial com 83 a 76.
LeBron teve seu melhor desempenho e chegou a 11 pontos pelos Sixers, que teve como cestinha Maxey (23 pontos). Brunson, com 19, foi quem mais anotou pelos Knicks.
Com defesa forte, os Sixers abriram 87 a 78 come menos de dois minutos no último quarto. Já os Knicks usaram a velocidade de Alvarado e voltou a se aproximar no placar com duas cestas de três pontos (86 a 88).
O final da partida ficou um desafio de arremessos longos. Destaque para o grandalhão Towns com dois chutes de três, mas Maxey esteve implacável e levou os Sixers a ter 104 a 98 a 1min52 do final de jogo. Daí ate´o final, os visitantes seguraram a vantagem e ficaram com a vitória.