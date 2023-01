LeBron James faz história, mas Lakers perdem para o Philadelphia 76ers na NBA

(via Agência Estado)

Em busca de novos recordes na NBA, LeBron James voltou a fazer história na madrugada desta segunda-feira. Ele se tornou apenas o segundo jogador da história a alcançar a marca de 38 mil pontos na carreira, aproximando-se cada vez mais do recordista e lenda Kareem Abdul-Jabbar. Apesar da marca, LeBron não conseguiu evitar nova derrota do Los Angeles Lakers.

O astro foi um dos cestinhas do triunfo do Philadelphia 76ers sobre a equipe da Califórnia, por um apertado placar de 113 a 112. LeBron anotou os mesmos 35 pontos de Joel Embiid, que conduziu os visitantes ao triunfo. Com esta pontuação, o astro dos Lakers chegou aos 38.024 pontos na carreira. Está agora a 364 de superar os 38.387 de Abdul-Jabbar.

Se mantiver a média atual de 27,2 pontos por partida, LeBron deve se tornar o grande recordista de pontos da NBA ainda na atual temporada regular. Seriam necessários mais 16 jogos. A marca poderia ser alcançada no dia 9 de fevereiro, na partida contra o Milwaukee Bucks. Se não vier neste jogo, o recorde pode acontecer ainda nos dias 11 (contra o Golden State Warriors) ou 13 de fevereiro (Portland Trail Blazers).

Jogando em casa, LeBron esteve perto de um "triple-double", com suas 10 assistências e seus oito rebotes. Russell Westbrook não perdeu a chance e alcançou os dois dígitos em três fundamentos diferentes. Saindo do banco de reservas, ele anotou 20 pontos, 14 rebotes e 11 assistências.

Mas os Sixers tinham a seu favor uma noite inspirada de Embiid, responsável por 35 pontos e 11 rebotes. James Harden obteve 24 pontos e 13 assistências. E o reserva Tyrese Maxey contribuiu com 16 pontos, o suficiente para levar o time da Filadélfia para o quarto lugar da Conferência Leste, com 27 vitórias e 16 derrotas. Os Lakers seguem no 13º posto do Oeste, com 19 triunfos e 24 revezes.

Também pelo Oeste, o Denver Nuggets assumiu a liderança isolada da tabela ao superar o Orlando Magic por 119 a 116, em casa. O time anfitrião chegou aos 30 triunfos em 43 jogos com uma atuação coletiva sólida: seis jogadores, incluindo um reserva, chegaram aos dois dígitos em pontuação.

Aaron Gordon foi o cestinha, com 25 pontos, mas o destaque da noite foi mesmo Nikola Jokic, dono de mais um "triple-double" na NBA, com 17 pontos, 14 assistências e 10 rebotes. Pelo Magic, Markelle Fultz foi o maior pontuador, com 20.

No topo do Leste, o Brooklyn Nets desgarrou o líder Boston Celtics ao sofrer a segunda derrota seguida. Em casa, perdeu para o Oklahoma City Thunder por 112 a 102. Sem Kevin Durant, os anfitriões contaram com atuação razoável de Nic Claxton (17 pontos e 13 rebotes) e com desempenho abaixo do esperado de Kyrie Irving (15 pontos). Pelo Thunder, Shai Gilgeous-Alexander e Josh Giddey anotaram 28 pontos cada.

Na vice-liderança, os Nets exigem 27 vitórias e 15 derrotas, contra 32 triunfos e apenas 12 revezes dos Celtics.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Detroit Pistons 104 x 117 New York Knicks

Los Angeles Clippers 121 x 100 Houston Rockets

Chicago Bulls 132 x 118 Golden State Warriors

Brooklyn Nets 102 x 112 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 119 x 132 Sacramento Kings

Denver Nuggets 119 x 116 Orlando Magic

Portland Trail Blazers 140 x 123 Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers 112 x 113 Philadelphia 76ers

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Charlotte Hornets x Boston Celtics

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Washington Wizards x Golden State Warriors

Cleveland Cavaliers x New Orleans Pelicans

New York Knicks x Toronto Raptors

Atlanta Hawks x Miami Heat

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

Los Angeles Lakers x Houston Rockets