LeBron James é apresentado no Philadelphia 76ers: 'O trabalho precisa ser feito'
Astro do basquete norte-americano, LeBron James foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira como novo jogador do Philadelphia 76ers. Na chegada à franquia da Filadélfia, o camisa 23 falou sobre o novo desafio, suas expectativas para a temporada e o futuro da carreira, após admitir que chegou a considerar a aposentadoria. Depois de oito temporadas no Los Angeles Lakers, o astro anunciou em julho a mudança de equipe na NBA.
"Os jogadores estão focados, os treinadores estão focados? Todos nós queremos trabalhar por esse time. Eu não deixei a minha família para perder na segunda rodada dos playoffs. O trabalho precisa ser feito, e ele vai ser feito se queremos entrar para a história. E eu estou pronto para isso", afirmou na coletiva de apresentação.
Aos 41 anos, o atleta falou sobre o desafio de trocar de equipe neste momento da carreira. Para o astro, a mudança para a Filadélfia exige justamente sair da zona de conforto para tentar alcançar os objetivos que ainda tem pela frente.
"Para sermos grandes, precisamos fazer coisas que simplesmente não são confortáveis. Temos que nos sentir confortáveis estando desconfortáveis. Essa é a melhor maneira de acelerar o caminho para sermos grandes. Você precisa se apaixonar por fazer coisas que são desconfortáveis", comentou.
LeBron também disse que tinha o sonho de encerrar a carreira no Madison Square Garden, casa do New York Knicks, mas que repensou tudo quando a equipe de Nova York ganhou a liga. A temporada 2026/27 da NBA começa em 20 de outubro.
"Eu tinha o sonho de jogar no (Madison Square) Garden e encerrar minha carreira lá? Mas depois que eles venceram San Antonio, eu pensei: Ei, eu não consigo. Eu não conseguiria fazer isso", completou.