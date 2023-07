LeBron James descarta aposentadoria e confirma presença na próxima temporada da NBA

Depois de cogitar a aposentadoria, LeBron James afirmou nesta quarta-feira que não será desta vez que irá dar adeus às quadras. Ao receber o prêmio ESPYS por ter batido o recorde de pontos na NBA, o ala do Los Angeles Lakers confirmou que vai disputar a próxima temporada na liga americana de basquete.

"Quando a temporada acabou, falei que não tinha certeza se ia conseguir jogar", disse. "Poderia dar tudo pelo jogo ainda? A verdade é que venho me perguntando isso no final da temporada faz uns anos já, só não falei abertamente sobre isso. Não me importa quanto pontos mais farei, o que conseguirei ou não fazer dentro de uma quadra. A verdadeira questão para mim é: 'eu consigo jogar sem enganar?'. O dia que eu não puder dar tudo pelo jogo na quadra, será o dia que minha carreira acabará. Para a sorte de vocês, esse dia não é hoje", revelou.

LeBron já disputou 20 temporadas na NBA e, segundo a ESPN americana, o astro já não consegue atuar durante todo os minutos de uma partida. Ainda assim, o jogador foi o responsável por liderar os Lakers aos playoffs no último campeonato, vencido pelo Denver Nuggets. A queda aconteceu justamente para o time do Colorado, com um 4 a 0.

Outro motivo para LeBron adiar a aposentadoria é o sonho de jogar ao lado do filho na NBA. Bronny James, está cotado para entrar na lista do Draft em 2024. James tem ainda mais duas temporadas em seu contrato com os Lakers.

"Quero esse momento para falar sobre algo que nunca cansarei de falar: eu amo esse jogo, eu amo o basquete. Tem um vídeo rodando na internet de eu treinando o time de Bryce (filho de LeBron), é até engraçado. Vi várias pessoas falando de como eu tenho a mesma energia para um jogo de escola que eu tenho nas Finais da NBA e, para mim, esse é o maior elogio de todos. Nunca achei que as coisas estivessem garantidas. Todas as vezes que pisei numa quadra, seja treinando meus meninos, seja jogando, deixei tudo", afirmou.

A próxima temporada da NBA começa no dia 24 de outubro. O calendário oficial ainda não foi divulgado pela liga, mas, segundo o site The Athletic, as franquias já foram informadas sobre as datas. O fim da temporada regular será em abril do ano que vem.