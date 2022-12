LeBron faz 47 pontos no aniversário de 38 anos; outros quatro marcam mais de 40

(via Agência Estado)

LeBron James acrescentou mais um belo momento à sua incrível carreira na NBA durante a noite de sexta-feira, dia de seu aniversário. O ala completou 38 anos e celebrou com um "double-double" de 47 pontos e dez rebotes anotado na vitória por 130 a 121 do Los Angeles Lakers sobre o Atlanta Hawks. Por uma assistência, não saiu de quadra com um "triple-double", pois contribuiu com nove passes para companheiros.

A pontuação no triunfo californiano torna LeBron o quarto jogador de 38 anos a marcar pelo menos 45 pontos em uma partida da NBA, ao lado de Michael Jordan, que fez isso três vezes, Jamal Crawford e Kareem Abdul-Jabbar, a quem o camisa 6 dos Lakers persegue no ranking de maior pontuador da história da NBA. Kareem detém o posto, com 38.387 pontos, seguido por LeBron, que tem 37.860.

"Com 18 anos, eu sabia como jogar o jogo", disse King James após a vitória. "Eu sabia que eu pertencia à NBA, mas naquela época eu não sabia o que eu poderia me tornar. Eu sabia que se eu continuasse trabalhando para evoluir no jogo eu tinha condições de me colocar entre os melhores jogadores da história", completou.

O ala tetracampeão da NBA e eleito MVP quatro vezes dedicou a nova atuação inesquecível à sua mãe, Gloria, e à sua mulher, Savannah. "Elas estão comigo desde antes desta jornada de 20 anos começar. Elas são a base de tudo o que eu faço. Ter elas aqui esta noite e sendo parte disso, estando aqui para o meu aniversário, para as festas de fim de ano, é bem legal."

Embora a noite tenha sido formidável para LeBron, ainda há um longo caminho a percorrer para os Lakers consolidarem uma reação, já que ocupam a 13ª colocação da Conferência Oeste, com 15 vitórias e 21 derrotas. Derrotado, o Atlanta Hawks aparece em nono na tabela do Leste.

MAIS QUATRO NA CASA DOS 40

A sexta-feira foi de bons números para mais estrelas da NBA além de King James. Giannis Antetokounmpo, por exemplo, fez 43 pontos e 20 rebotes na vitória por 123 a 114 do Milwaukee Bucks, vice-líder do Leste, sobre o Minnesota Timberwolves. Foi o segundo "double-double" seguido do grego com números expressivos. Na quarta-feira, contra o Chicago Bulls, combinou 45 e 22.

Outros três jogadores chegaram na casa dos 40 pontos nesta sexta. Zach LaVine fez 43 para ajudar o Chicago Bulls a bater o Detroit Pistons por 132 a 117 e CJ McCollum anotou 42 no triunfo por 127 a 116 do New Orleans Pelicans sobre o Philadelphia 76ers, que teve Joel Embiid flertando com os 40, mas parando em 37.

Em San Francisco, o Golden State Warriors alcançou a quarta vitória seguida, sem Stephen Curry e Andrew Wiggins. O triunfo por 118 a 112 diante do Portland Trail Blazers de Damian Lillard teve ótima participação de Jordan Poole, autor de 41 pontos.

A rodada também foi de "double-doubles", como os anotados por Kristaps Porzingis (30 pontos e 13 rebotes) pelo Washington Wizards, vencedor em duelo com o Orlando Magic, e Chris Paul, que teve 20 pontos e 12 assistências, mas não evitou derrota do Phoenix Suns para o Toronto Raptors. O sérvio Nikola Jokic, MVP da temporada passada, protagonizou o "triple-double" da noite. Com 19 pontos, 12 rebotes e 12 assistências, liderou o triunfo por 124 a 119 do Denver Nuggets diante do Miami Heat.

Confira os resultados da NBA desta sexta-feira:

Orlando Magic 100 x 19 Washington Wizards

Atlanta Hawks 121 x 130 Los Angeles Lakers

Toronto Raptors 113 x 104 Phoenix Suns

Chicago Bulls 132 x 118 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 123 x 114 Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans 127 x 116 Philadelphia 76ers

Denver Nuggets 124 x 119 Miami Heat

Golden State Warriors 118 x 112 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 126 x 125 Utah Jazz

Confira os jogos da NBA deste sábado:

Indiana Pacers x LA Clippers

Charlotte Hornets x Brooklyn Nets

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers

Houston Rockets x New York Knicks

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves x Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder v Philadelphia 76ers

Utah Jazz x Miami Heat