LeBron brilha, faz história na NBA, mas Lakers perdem mais uma; Celtics tropeçam

O torcedor do Los Angeles Lakers está se acostumando com uma rotina de emoções distintas a cada jogo da equipe na NBA. Nesta temporada, a regra tem sido a tristeza pelas derrotas, mas a alegria por ver LeBron James brilhar em quadra. Na noite desta terça-feira, não foi diferente. E os Lakers foram superados pelo Los Angeles Clippers por 133 a 115, em mais uma partida com marca histórica do astro.

Com 46 pontos, LeBron foi o cestinha da partida, mas também se tornou o primeiro jogador da história ao marcar ao menos 40 pontos sobre todas as 30 equipes da NBA. De quebra, superou seu recorde de cestas de três pontos numa única partida, com nove acertos. Ele ainda registrou oito rebotes e sete assistências.

"Eu consegui fazer algumas boas cestas nesta noite e ajudar nossa equipe a ficar no jogo. Mas os Clippers são muito bons. Excepcionalmente bons, quando estão acertando as cestas de três pontos. E, nesta noite, eles fizeram isso", comentou LeBron, que disse não pensar em outro recorde que está no horizonte.

A cada jogo, o astro se aproxima de quebrar o recorde de pontos da história da NBA. A marca pertence à lenda Kareem Abdul-Jabbar, dono de 38.387 pontos. LeBron está a 177 dele. "Eu vim para este jogo sem nem pensar nisso. Estou apenas no momento, tentando jogar o jogo da melhor forma possível. Nesta noite, toda vez que tocava na bola, eu pensava em distribuir passes para meus colegas de time para que todos sintam mais o ritmo de jogo. É assim que eu jogo este jogo", afirmou o astro.

O novo tropeço dos Lakers levou a equipe de volta ao 13º lugar da tabela da Conferência Oeste, com cada vez menos chances de alcançar os playoffs. O time da Califórnia soma 22 vitórias e 26 derrotas. Os Clippers estão em quinto, dentro da zona de classificação (Top 6), com 26 triunfos e 24 revezes.

Na briga pelo topo da tabela, o Denver Nuggets sofreu, mas venceu o New Orleans Pelicans por 99 a 98 e sustentou a liderança, agora com 34 vitórias e 14 derrotas. Os Pelicans vêm em quarto, com 26 triunfos e 22 revezes.

Os Nuggets contaram com o retorno de Nikola Jokic, desfalque nas últimas duas partidas por lesão. O MVP das últimas duas temporadas voltou com um "triple-double" de 25 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Pelos Pelicans, o destaque individual foi CJ McCollum, responsável por 20 pontos.

Como triunfo, o time de Denver elevou a sua porcentagem de aproveitamento na temporada e colou no Boston Celtics, que voltou a decepcionar nesta terça. O líder da Conferência Leste e dono da melhor campanha do campeonato até agora foi derrotado pelo Miami Heat por 98 a 95, fora de casa.

Foi o segundo tropeço seguido dos Celtics, forte candidato ao título da competição, com 35 vitórias e 14 derrotas. Apesar do tropeço, Jayson Tatum fez a sua parte, como de costume. Obteve um "double-double" de 31 pontos e 14 rebotes. Pela equipe de Miami, Bam Adebayo quase igualou a marca do rival, com 30 pontos e 15 rebotes. O Heat aparece em sexto na tabela, com 27 vitórias e 22 derrotas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Indiana Pacers 116 x 110 Chicago Bulls

Miami Heat 98 x 95 Boston Celtics

New York Knicks 105 x 103 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 98 x 99 Denver Nuggets

Dallas Mavericks 126 x 127 Washington Wizards

Phoenix Suns 128 x 97 Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers 115 x 133 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Orlando Magic x Indiana Pacers

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Oklahoma City Thunder x Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks x Denver Nuggets

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves

Houston Rockets x Washington Wizards

Golden State Warriors x Memphis Grizzlies

Sacramento Kings x Toronto Raptors

Portland Trail Blazers x Utah Jazz

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs