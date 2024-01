LeBron brilha e Lakers vencem Clippers em casa na NBA; Timberwolves tropeçam

Sob o comando de LeBron James, o Los Angeles Lakers venceu o Los Angeles Clippers por um apertado placar de 106 a 103, na noite deste domingo, e voltou a entrar no Top 10 da Conferência Oeste da NBA. Pela mesma rodada, o líder Minnesota Timberwolves tropeçou fora de casa. Em Los Angeles, LeBron foi o principal jogador da partida. Foi o cestinha, com 25 pontos, e ainda anotou oito rebotes e sete assistências. Anthony Davis registrou um "double-double" de 22 pontos e 10 rebotes. Pelos Clippers, os destaques foram Paul George e Ivica Zubac, ambos com 22 pontos. Zubac ainda brilhou com incríveis 19 rebotes. "Jogamos como se precisássemos vencer, como se fosse uma vitória obrigatória. Competimos de todas as formas. Nós apenas temos que construir a partir disso. Sabemos o que temos no vestiário. Sabemos o que é preciso para vencer e mostramos isso esta noite", comentou Davis. Em campanha irregular, os Lakers alcançaram o 10º posto da tabela do Leste, com 18 vitórias e 19 derrotas. Os Clippers vivem situação mais confortável. Ocupam o quarto lugar, já de olho nas primeiras posições, com 22 triunfos e 13 revezes. Dois dos times à frente dos Clippers tiveram destinos opostos neste domingo. Líder da tabela, o Minnesota Timberwolves foi surpreendido pelo Dallas Mavericks, fora de casa, por 115 a 108. A dupla formada por Kyrie Irving e Luka Doncic comandou os anfitriões, com 35 e 34 pontos, respectivamente. Anthony Edwards foi o cestinha dos Timberwolves, com 36 pontos, além de 10 rebotes. Ele teve o apoio dos 24 pontos de Karl-Anthony Towns. Mas a dupla não conseguiu conter o ímpeto dos Mavericks. Apesar das 10 derrotas (25 vitórias), os Timberwolves continuam na liderança do Oeste, com a segunda melhor campanha do campeonato até agora. Os Mavericks estão em sexto, com 22 triunfos e 15 derrotas. Já o Denver Nuggets, vice-líder do Oeste, fez a lição de casa. Superou o combalido Detroit Pistons por 131 a 114. Jamal Murray foi o destaque da partida, com 37 pontos. Os atuais campeões da NBA somam 26 triunfos e 12 derrotas.

Cleveland Cavaliers 117 x 115 San Antonio Spurs Brooklyn Nets 127 x 134 Portland Trail Blazers Sacramento Kings 100 x 133 New Orleans Pelicans Orlando Magic 117 x 110 Atlanta Hawks Dallas Mavericks 115 x 108 Minnesota Timberwolves Denver Nuggets 131 x 114 Detroit Pistons Phoenix Suns 115 x 121 Memphis Grizzlies Golden State Warriors 118 x 133 Toronto Raptors Los Angeles Lakers 106 x 103 Los Angeles Clippers

Indiana Pacers x Boston Celtics Charlotte Hornets x Chicago Bulls Washington Wizards x Oklahoma City Thunder Miami Heat x Houston Rockets Milwaukee Bucks x Utah Jazz Los Angeles Clippers x Phoenix Suns