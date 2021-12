LeBron brilha e Lakers vencem clássico contra os Celtics; Nets batem Mavericks

Da Redação

Em um clássico entre as franquias mais vencedoras da NBA - são 17 títulos cada -, o Los Angeles Lakers levou a melhor sobre o Boston Celtics e venceu por 117 a 102, pela rodada de terça-feira da temporada regular, no ginásio Staples Center, em Los Angeles. Com um grande segundo tempo, os californianos abriram vantagem e não olharam mais para trás. Souberam se impor e ainda contaram com um LeBron James inspirado para garantir a vitória.

Já os Celtics até tiveram seus lampejos em quadra, mas nada consistente. Apenas Jayson Tatum era uma real ameaça para os adversários. Com isso, os Lakers passaram a dobrar a marcação no camisa 0 e isso funcionou muitas vezes, deixando o time de Boston sem conseguir finalizar seus ataques de maneira confortável.

Pelos Lakers, o destaque foi LeBron James, que terminou com 30 pontos e cinco assistências. Junto com ele, quem brilhou foram os outros nomes do "Big 3". O armador Russell Westbrook teve 24 pontos e 11 assistências, enquanto que Anthony Davis marcou 17 pontos e agarrou 16 rebotes.

Já pelos Celtics, apenas um grande destaque. Jayson Tatum foi o principal jogador da equipe e terminou a partida com 34 pontos e oito rebotes. Além dele, Robert Williams III teve 13 pontos e o armador alemão Dennis Schroder fechou com 10 pontos e cinco assistências contra sua ex-equipe.

No Texas, o Brooklyn Nets enfrentou o Dallas Mavericks, no ginásio American Airlines Center, em Dallas, e saiu com a vitória por 102 a 99. A equipe comandada pelo técnico canadense Steve Nash foi valente e buscou a virada no último período após ficar em desvantagem durante os três primeiros quartos.

Com o triunfo, os Nets se isolaram na liderança da Conferência Leste com meio jogo de vantagem para o Chicago Bulls e uma campanha de 17 vitórias e sete derrotas. Já os Mavericks sofreram a terceira derrota seguida na competição e agora possuem uma campanha negativa de 11-12, ocupando a sétima posição no Oeste.

James Harden foi o jogador mais eficiente dos Nets no jogo e por pouco não saiu com seu 67.° "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) da carreira. O armador anotou 23 pontos, distribuiu 12 assistências e pegou nove rebotes. Kevin Durant teve um começo de partida ruim, mas acertou cinco dos últimos seis arremessos e fechou a noite com 24 pontos, sete rebotes.

Pelos Mavericks, Luka Doncic foi o cestinha do jogo com 28 pontos anotados, além de seis rebotes e nove assistências. Dorian Finney-Smith teve uma boa atuação com 15 pontos, seis rebotes, três roubos de bola e quatro bolas do perímetro.

Por fim, também no Texas, o New York Knicks se recuperou de três derrotas consecutivas e ganhou do San Antonio Spurs por 121 a 109, no ginásio AT&T Center, em San Antonio, com grande exibição do ala-armador RJ Barrett, que conseguiu 32 pontos e cinco rebotes. Destaque ainda para Alec Burks (18 pontos), Julius Randle, que flertou com o "triple-double" (15 pontos, sete rebotes e oito assistências), e Immanuel Quickley (16 pontos e seis rebotes).

Pelos Spurs, que decepcionaram e não atuaram bem como nos últimos jogos, o maior pontuador disparado foi Derrick White com 26 pontos, seis rebotes e sete assistências. Além dele, destaque para a performance Dejounte Murray com 15 pontos, sete rebotes e sete assistências.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls

Detroit Pistons x Washington Wizards

Indiana Pacers x New York Knicks

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x Oklahoma City Thunder

Houston Rockets x Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

New Orleans Pelicans x Denver Nuggets

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers

Sacramento Kings x Orlando Magic

Los Angeles Clippers x Boston Celtics