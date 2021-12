LeBron brilha e Lakers derrotam Magic; Durant marca 51 pontos em vitória dos Nets

Da Redação

A rodada de domingo da temporada regular da NBA teve um grande show de LeBron James. O astro do Los Angeles Lakers marcou um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos), o 101.º de sua carreira, na vitória contra o Orlando Magic por 106 a 94, no ginásio Staples Center, em Los Angeles. Este foi o quinto triunfo nos últimos sete jogos do time da Califórnia.

LeBron James ficou com 30 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Além do astro, o armador Russell Westbrook também teve uma boa atuação com 19 pontos, cinco assistências e sete rebotes. Pelo time de Orlando, Cole Anthony foi o cestinha com 21 pontos.

O Magic liderou por uma boa parte da partida até o terceiro período. Quando a equipe da casa assumiu a liderança, chegou a abrir 25 pontos de vantagem. Os visitantes até tentaram uma reação no último quarto, mas não conseguiu assumir a vantagem. Os Lakers foram dominantes no garrafão e conseguiram chegar perto dos 50% de aproveitamento dos arremessos de quadra.

Em Detroit, tudo indicava uma noite tranquila. Tão tranquila que o Brooklyn Nets se deu ao luxo de dar folga ao armador James Harden, uma de suas principais estrelas. Mas, depois de uma sequência de 11 derrotas, o Detroit Pistons, dono da pior campanha da temporada, quis ressurgir logo diante do líder da Conferência Leste. Chegou ao último quarto à frente e sonhava com o retorno às vitórias. Do outro lado, porém, estava Kevin Durant. Com 51 pontos, seu recorde na temporada, o astro acelerou no fim e liderou o triunfo por 116 a 104.

Com o resultado, os Nets seguem tranquilos na ponta do Leste, com 19 vitórias e apenas oito derrotas. Os Pistons, por sua vez, permanecem afundados na lanterna, com quatro triunfos e 22 quedas.

Kevin Durant foi o nome do jogo. Bem no início, foi ainda melhor na reta final, quando os Nets mais precisavam. Sem Harden, assumiu o comando e fechou a partida como grande destaque da noite. Patty Mills também colaborou com seus 16 pontos. Pelos Pistons, o novato Cade Cunningham foi o cestinha, com 26 pontos, e Frank Jackson contribuiu com 25.

Confira a rodada de domingo da NBA:

New York Knicks 97 x 112 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 104 x 116 Brooklyn Nets

Oklahoma City Thunder 84 x 103 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 112 x 97 New Orleans Pelicans

Portland Trail Blazers 111 x 116 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 106 x 94 Orlando Magic

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Miami Heat

Indiana Pacers x Golden State Warriors

Toronto Raptors x Sacramento Kings

Atlanta Hawks x Houston Rockets

Boston Celtics x Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies x Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks x Charlotte Hornets

Denver Nuggets x Washington Wizards

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns