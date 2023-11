LeBron atinge marca inédita de 39 mil pontos e Lakers vencem Jazz na Copa da NBA

LeBron James atingiu, na madrugada desta quarta-feira, a marca de 39 mil pontos na carreira, ao anotar 17, além de contribuir com nove assistências e sete rebotes, durante a vitória por 131 a 99 do Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz, em jogo da Copa da NBA. O ala de 38 anos já é o maior pontuador da história da liga desde que passou os 38.387 pontos de Kareem Abdul-Jabbar, portanto é o primeiro a alcançar casa dos 39 mil.

"Fui parabenizado por meus companheiros de equipe e treinadores, mas ainda não tive a oportunidade de realmente assimilar o que isso significa", afirmou LeBron. "Tivemos tantos grandes jogadores que cruzaram esta liga desde o início dos tempos, e tantos grandes pontuadores. Conseguir realizar algo em que sou o primeiro de todos, acho isso sempre muito legal. É um momento selvagem, com certeza", completou.

O resultado, que contou também com 26 pontos e 16 rebotes de Anthony Davis, garantiu a classificação da franquia de Los Angeles, líder isolada do Grupo Oeste A, para as quartas de final da Copa. Os jogos do torneio também contam pontos para a classificação da temporada regular, portanto os Lakers somaram a nona vitória e ficam em sexto lugar na Conferência Oeste. O Jazz é o 12º da temporada regular e o terceiro da chave na Copa.

Outro time classificado paras as quartas de final to torneio intertemporada é o Indiana Pacers, que fez 157 a 152 sobre o Atlanta Hawks, em mais uma noite inspirada de Tyrese Haliburton, autor de um "double-double" de 37 pontos e 16 assistências. Pelo lado de Atlanta, Trae Young teve o melhor desempenho, com 38 pontos e oito assistências.

A rodada também teve um "double-double" de Joel Embiid pelo Philadelphia 76ers, mas não foi o suficiente para impedir a derrota por 122 a 119 para o Cavaliers de Darius Garland, autor de 32 pontos e oito assistências. Em Phoenix, os Suns contaram com 31 pontos de Kevin Durant para bater o Portland Trail Blazers por 120 a 107. Já o Orlando Magic, com 25 pontos de Paolo Banchero, superou o Toronto Raptors por 126 a 107.

Confira os resultados da NBA da noite de terça e da madrugada da quarta-feira:

Orlando Magic 126 x 107 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 152 x 157 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers x 122 Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns 120 x 107 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 131 x 99 Utah Jazz

Confira os jogos da NBA desta quarta-feira:

Charlotte Hornets x Washington Wizards

Orlando Magic x Denver Nuggets

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks

Boston Celtics x Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers x Miami Heat

Indiana Pacers x Toronto Raptors

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder x Chicago Bulls

San Antonio Spurs x LA Clippers

Phoenix Suns x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Utah Jazz

Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks