Leandro Silva avalia que ideia de jogo do Santos não deu certo e cogita ajustes

O auxiliar técnico Leandro Silva, que tem comandado o Santos à beira do campo neste início de Campeonato Paulista, avaliou que o time alvinegro perdeu o controle da partida contra o Botafogo-SP em alguns momentos e admitiu que a ideia de jogo pretendida não funcionou. Com a derrota por 1 a 0 neste sábado, o clube da baixada santista inicia o Paulistão sem vitórias nos dois primeiros jogos, após estrear com empate sem gols contra a Inter de Limeira.

"Nossa ideia de jogo não funcionou, olhando pelo resultado e pelas chances de gols que o adversário criou. A gente precisa absorver o quanto antes essa derrota, os atletas saem sentidos e a gente também, mas temos que pensar no próximo jogo", afirmou o auxiliar de Fábio Carille, que estava com covid-19 e testou negativo no último exame, mas segue cumprindo isolamento imposto pela FPF.

Leandro explicou que o Santos não poderia ter entrado no jogo de transição, já que o Botafogo teve um dia a mais de intervalo desde a primeira rodada. "Perdemos um pouco o controle do jogo em alguns momentos no primeiro tempo. Tentamos ajustar isso para o segundo tempo, mas, após o gol deles, o jogo acabou levando para uma situação de tentar o resultado de qualquer forma, mas não conseguimos retomar", continuou.

Ainda sem marcar gols no Paulistão e com um clássico contra o Corinthians pela frente, o auxiliar não descartou fazer mudanças para que o time melhore de rendimento já no próximo compromisso.

"A gente sempre vai ter ajuste por fazer. Não temos tempo para ajustar sem ter o resultado, temos que pensar na vitória, independente de quem seja o adversário. O jogo de hoje saiu um pouco do nosso controle. Para quarta precisamos melhorar mais em aspectos importantes", avaliou.

Uma das estratégias do auxiliar na partida foi tirar o zagueiro Velázquez para colocar Bruno Oliveira em campo. Cerca de três minutos após a mudança no setor defensivo, o time da Vila Belmiro levou o gol que deu a vitória ao Botafogo. Leandro Silva explicou o porquê da substituição, mas discordou que o erro tenha ocorrido em função da mudança na defesa.

"Tirei o Velázquez pensando em uma mudança de característica de atletas e não deu certo. Tentei pôr um jogador com visão para achar um passe mais para frente. Acho que o gol não teve muito a ver com posicionamento e sim com erro coletivo. Ainda temos muito o que trabalhar, precisamos buscar cada vez mais que o grupo entenda o que a gente quer. O gol foi um erro coletivo", disse Leandro Silva.

O Santos soma um ponto após duas rodadas do Campeonato Paulista 2022 e terá um clássico pela frente para buscar a primeira vitória na competição. O time de Fábio Carille e Leandro Silva enfrenta o Corinthians na próxima quarta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena.