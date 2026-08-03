Leandro Paredes chuta a bola no rival e provoca nova confusão em campo após final da Copa

Um dos pivôs da briga generalizada entre espanhóis e argentinos na final da Copa do Mundo deste ano, o meio-campista Leandro Paredes voltou a se envolver em uma confusão neste domingo, no empate de 2 a 2 de sua equipe, o Boca Juniors, contra o Newell´s old Boys, em partida válida pelo Campeonato Argentino.

Quando o duelo estava paralisado (por causa de uma falta), o meio-campista incendiou a partida ao chutar a bola nas costas do adversário, que tinha acabado de ser derrubado. A partir daí, um princípio de tumulto tomou conta do gramado.

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O lance gerou uma grande confusão. Imediatamente, os atletas do time rival cercaram Paredes. Uma sequência de empurrões e xingamentos aumentou o clima de tensão no campo e o juiz teve dificuldade para controlar a situação. Revoltado, o elenco do Newell's Old Boys cobrou a expulsão de volante, que acabou recebendo apenas o cartão amarelo.

Este foi apenas mais um capítulo no extenso currículo de polêmicas do jogador. Na última quinta-feira, ele teve uma áspera discussão com o árbitro Wilmar Roldán na partida em que o Boca Juniors garantiu a classificação contra o O'Higgins, pelos playoffs das oitavas de final da Copa sul-americana. Os dois chegaram a trocar empurrões, mas Paredes novamente ficou em campo até o apito final.

A equipe azul amarela garantiu a sua permanência na competição internacional na disputa de pênaltis. Paredes converteu a sua cobrança e ajudou o a sua equipe a assegurar a classificação.

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PIVÔ DE CONFUSÃO NA FINAL DA COPA

Logo após o apito final que deu à Espanha, o título de campeã do mundial de seleções, o clima esquentou no gramado. Inconformados alguns atletas argentinos perderam a cabeça. Paredes agrediu dois jogadores espanhóis e, em função disso, a Fifa abriu uma investigação contra alguns atletas argentinos.