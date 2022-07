Leal faz 21 pontos e comanda Brasil em virada sobre a Alemanha na Liga das Nações

(via Agência Estado)

A seleção brasileira masculina de vôlei iniciou a terceira e última etapa da fase classificatória da Liga das Nações com vitória nesta quarta-feira. Em uma partida que teve o ponteiro Leal como protagonista, o Brasil perdeu o primeiro set para a Alemanha, em Osaka, no Japão, mas conseguiu a virada e saiu da quadra da Maruzen Intec Arena com uma vitória por 3 sets a 1, com parciais de 25/27, 25/17, 25/20 e 25/19.

Leal foi o maior pontuador do jogo, com 21 acertos, dos quais 19 foram de ataque, um de bloqueio e um de saque. Além dele, a equipe comandada por Renan Dal Zotto teve destaques como o ponteiro Lucarelli, autor de 15 pontos, e o oposto Darlan, que contribuiu com 13 pontos na sexta vitória brasileira em 11 jogos disputados no torneio internacional.

"Depois de uma semana de viagem e treino, começamos um pouco devagar na partida, mas o importante é que conseguimos o resultado positivo e os três pontos para dar mais um passo para a classificação para a fase final. Eu estou melhorando a cada jogo, e hoje foi um dia muito bom, espero estar ainda melhor para as próximas partidas", afirmou Leal em entrevista após o jogo.

O Brasil sentiu um pouco a falta de ritmo durante o primeiro set, após uma semana de intervalo entre a segunda e a terceira etapa, e sofreu bastante. Embora tenha dado bom sinais no início, ao abrir 3 a 0, acabou encerrando a parcial com derrota por 27 a 25. A história, contudo, mudou nos set seguintes. Os saques de Leal abriram caminho para a vitória por 25 a 17 na segunda parcial e um ace de Rodriguinho fechou a virada ao colocar 25 a 20 no placar final do terceiro set. No quarto, os alemães deram trabalho, mas foram dominados no fim e perderam por 25 a 19.

A vitória mantém a seleção entre as oito primeiras colocadas, dentro da zona de classificação à fase final Liga das Nações. Ainda em busca de confirmar a vaga, tem mais três duelos da fase classificatória pela frente, todos nesta semana. Depois de enfrentar o Canadá, às 6 horas de quinta-feira (horário de Brasília), encara a França, a partir das 3h40 de sexta, e o anfitrião Japão, no domingo, às 7h10.