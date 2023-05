Lazio vence em casa, adia o título do Napoli e segue sonhando no Italiano

(via Agência Estado)

A Lazio fez a sua parte nesta quarta-feira ao derrotar o Sassuolo por 2 a 0, jogando diante de sua torcida, e mantém viva a esperança de ainda levantar o título do Campeonato Italiano. Em um jogo muito tenso e equilibrado, o time do técnico Maurizio Sarri obteve mais um triunfo na competição e chegou aos 64 pontos, contra 79 do líder Napoli.

Os gols que construíram a vitória foram marcados por Felipe Anderson, aos 14 minutos do primeiro tempo, e por Toma Basic, já nos acréscimos da etapa final. Assim, o resultado deixa em aberto a disputa pela taça por mais uma rodada.

O Sassuolo, que vem cumprindo uma campanha regular, se mantém na parte intermediária da tabela e segue com 43 pontos. O objetivo, nestas rodadas que faltam, é conseguir manter uma distância segura da zona de rebaixamento.

Os dois times voltam a campo pelo torneio no final de semana. No sábado, a Lazio viaja até Milão para enfrentar o Milan. Já o Sassuolo vai receber o Bologna em busca da reabilitação na competição.

INTER EMPLACA GOLEADA DE 6 A 0

A Inter visitou o Hellas Verona fez um primeiro tempo arrasador e emplacou uma goleada de 6 a 0 nos donos da casa. Gaich, Calhanoglu e Dzego garantiram a vantagem de 3 a 0 antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, Lautaro Martinez fez o quarto gol aos dez minutos e transformou a vitória em goleada. Aos 16 minutos Dzeko voltou a balançar a rede e, nos acréscimos, Lautaro Matínez fez mais um, fechando a goleada em 6 a 0

O triunfo, além de dar embalo à Inter, mantém a equipe na quarta colocação do Campeonato Italiano com 63 pontos. Já a equipe de Verona, que segue nos 27 pontos, flerta com a zona de rebaixamento do torneio.

Os dois times voltam a jogar no final de semana e, no sábado, a Inter enfrenta a Roma fora de seus domínios. No dia seguinte, o Verona atua como visitante e vai medir forças com o Lecce pensando em dar a volta por cima.

JÚNIOR MESSIAS GARANTE EMPATE DO MILAN

Com um gol nos acréscimos do brasileiro Júnior Messias, o Milan arrancou um empate de 1 a 1 com a Cremonese nesta quarta-feira e evitou uma derrota inesperada no Campeonato Italiano. No primeiro tempo, Saelemaekers ainda balançou a rede para o rubro-negro de Milão, mas o lance foi anulado pela arbitragem. Na etapa final, Okereke marcou o gol que ia dando a vitória para os visitantes até que a estrela de Júnior Messias brilhou e ele empatou o confronto.

Na classificação, o tropeço acaba esfriando o objetivo do clube em garantir uma vaga para a disputa da Liga dos Campeões do ano que vem. Com 58 pontos, o Milan ocupa apenas o sétimo lugar. Já a Cremonese, vice-lanterna, leva para casa um resultado importante em sua luta para sair da zona da degola.

Monza e Roma também entraram em campo e ficaram no empate de 1 a 1. El Shaarawy abriu o placar aos 24 minutos e Caldirola igualou o marcador aos 39 minutos do primeiro tempo. Na classificação, a equipe romana aparece junto com o Milan também com 58 pontos. Também na parte intermediária, o Monza, com o empate, contabiliza agora 45.

Mais quatro jogos movimentaram esta quarta-feira no Campeonato Italiano. Jogando em Bérgamo, a Atalanta contou com o apoio de sua torcida para derrotar o Spezia por 3 a 2. Os visitantes saíram na frente com Gyasi, mas Martern de Roon deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, a Atalanta fez dois gols em seis minutos com Zappacosta e Muriel. Bourabia diminuiu aos 19 minutos para o Spezia.

A Juventus também fez valer o mando de campo e bateu o Lecce por 2 a 1. Todos os gols do jogo aconteceram na etapa inicial. Paredes, cobrando falta, e Vlahovic, balançaram a rede para a equipe de Turim, enquanto Ceesay, de pênalti, descontou para o Lecce.

Já Salernitana e Fiorentina somaram um ponto cada na classificação e protagonizaram um empate de seis gols. Boulaye Dia cravou um hat-trick e assinalou todos os gols da Salernitana. Nicolás González, Jonathan Ikone e Biraghi marcaram para a Fiorentina no empate de 3 a 3.

A Sampdoria também entrou em campo mais cedo e amargou uma derrota de 2 a 0 para o Torino nesta rodada de meio de semana do Campeonato Italiano. Buongiorno e Pellegri fizeram os gols que garantiram o triunfo da equipe grená.