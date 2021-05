Lázaro acredita entregar a Sylvinho um Corinthians confiante para o Brasileiro

Continua após publicidade

Depois de trabalhar como técnico-interino nos dois últimos jogos da Copa Sul-Americana, Fernando Lázaro entregou o time do Corinthians para o novo técnico Sylvinho com duas goleadas - 4 a 0 no Huancayo e 5 a 0 sobre o River Plate-PAR -, várias experiências feitas que poderão ajudar a compor o time para a disputa do Campeonato Brasileiro.

"Sylvinho é daquele jeito que já se apresentou, um cara que transforma o ambiente, com uma energia grande, só isso já acrescenta, muda o clima. Ele trouxe essa ideia de mudar o time, chegou com essa ideia. Ele viajou a madrugada inteira, chegou 4h da manhã, fez reunião às 7h, às 10h, deu treino à tarde e só não esteve em campo por questões de burocracia, esse é o Sylvinho", disse Lázaro, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva após o jogo na Neo Química Arena.

Lázaro acredita que o elenco ganhou confiança com os dois resultados positivos, apesar da eliminação na sul-americana. "A equipe tem boas virtudes, tem conseguido ter uma solidez defensiva, uma organização, que tem permitido dar tranquilidade para os atletas jogarem, os erros que acontecem a gente tem conseguido ter uma cobertura, coisas que facilitam isso para o atleta. É o momento de confiança, os resultados vão trazendo, os atletas vão ganhando e crescendo."

Diante do River Plate, Lázaro já escalou a equipe com quatro zagueiros, opção tática de preferência de Sylvinho. "O Corinthians atuou com três, com quatro. Não dá para dizer que atuou com três zagueiros, fez três ou quatro jogos com linha de três, porque a situação permitia. A linha de quatro é um sistema que muitos atletas já participaram dessa forma, o Sylvio já falou disso, gosta desse sistema, tem um domínio grande da linha de quatro. Mas a linha de três... no Lyon começamos com linha de quatro, usamos linhas de três. Ele tem conhecimento e propriedade para atuar com linha de três. Não é uma coisa definitiva, passo a passo vai buscando consistência e uma formação para a equipe jogar."

O Corinthians tem estreia prevista no Campeonato Brasileiro para domingo, às 1815, na Neo Química Arena, em Itaquera, diante do Atlético-GO.