Lautaro Martínez comanda vitória da Inter; Fiorentina goleia e lidera o Italiano

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em grande jornada de Lautaro Martínez, a Inter de Milão marcou a sua estreia no Campeonato Italiano com vitória, ao superar o Monza por 2 a 0, neste sábado, em pleno estádio San Siro. O atacante argentino foi o nome da partida ao assinalar os dois gols que garantiram os primeiros três pontos na competição. Outro destaque dessa rodada inaugural foi a Fiorentina, que com a goleada de 4 a 1 sobre o Genoa, lidera o torneio

continua após publicidade

A Inter fez valer o seu favoritismo logo no início do duelo e abriu o placar aos oito minutos. Dumfries fez bela jogada pela direita, se livrou do marcador, e mandou na medida para Lautaro Martinez estufar a rede e abrir o marcador.

A vantagem tornou o confronto ainda mais confortável para os donos da casa. Com mais posse de bola e rapidez na transição da defesa para o ataque, a equipe de Milão seguiu controlando o ritmo da partida. Aos 31 minutos, Dimarco teve liberdade para avançar e chutou com perigo, desperdiçando a chance do segundo gol.

continua após publicidade

Perdido com a imposição do rival, o Monza recuou suas linhas. A estratégia foi congestionar o meio-campo para tentar diminuir a pressão para buscar um contra-ataque em velocidade.

Na etapa final, a Inter seguiu pressionando o rival em busca do segundo gol. Apesar da forte marcação, Lautaro Martínez mais uma vez foi decisivo e ampliou a vantagem no final do segundo tempo.

A rodada deste sábado teve ainda mais três jogos. O atual campeão Napoli derrotou o Frosinone em seus domínios por 3 a 1 e já surge como um dos favoritos ao título. O triunfo veio de virada e todos os gols saíram no primeiro tempo. Harroui, de pênalti, abriu o placar aos sete minutos. O empate saiu aos 24 com Politano e a virada aconteceu com Raspadori. Aos 42, Osimhen fez o terceiro, definindo a partida.

continua após publicidade

A Fiorentina visitou o Genoa e goleou o rival por 4 a 1. Com apenas 11 minutos, a vantagem já era de 2 a 0 com gols de Biraghi e Bonaventura. No final da etapa inicial, González acertou bela cabeçada após escanteio e aumentou a vantagem.

Na volta do intervalo, Mandragora marcou o quarto gol dos visitantes e transformou a vitória em goleada. Biraschi descontou logo depois, mas o Genoa não conseguiu reagir e amargou um resultado ruim diante de sua torcida.

O Verona visitou o Empoli e conseguiu somar três pontos. O gol da vitória de 1 a 0 foi anotado já na etapa final. Bonazzoli aproveitou um rebote na área e acertou o canto para assegurar o triunfo fora de casa.