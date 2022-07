Laura Pigossi vence e vai às oitavas de final no Torneio de Budapeste

(via Agência Estado)

Medalhista na Olimpíada de Tóquio nas duplas, a tenista Laura Pigossi fez uma grande estreia na chave principal de simples no Torneio de Budapeste, na Hungria. Nesta terça-feira, ela venceu a sueca Rebecca Peterson, atual 92ª colocada do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

A brasileira aproveitou a oportunidade após ser eliminada no qualifying e alcançar a vaga na chave principal como "lucky-loser" no torneio de nível WTA 250, disputado sobre o saibro.

"Consegui jogar super sólida, bem agressiva, ela é uma menina que joga bastante com a direita, bola bem pesada. Já tinha jogado contra ela no juvenil, já sabia alguma coisa do jogo dela. Sabia que seria duro, mas sabia que fosse bem nos momentos importantes, indo bem com minha direita poderia sair com a vitória. Consegui impor meu jogo mais no segundo set para sair com essa vitória", comentou Pigossi.

Atual 125º do mundo em simples, seu melhor ranking da carreira, a tenista brasileira vai enfrentar nas oitavas de final a casaque Yulia Putintseva, atual 32ª colocada do ranking e terceira cabeça de chave da competição húngara.

A chave de simples tinha ainda a brasileira Carolina Meligeni, que acabou sendo eliminada na estreia, na segunda. Ela segue viva na chave de duplas, formando parceria com a romena Gabriela Lee.