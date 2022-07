Laura Pigossi perde em simples e vence nas duplas no Torneio de Hamburgo

(via Agência Estado)

A tenista brasileira Laura Pigossi teve motivos para lamentar e celebrar nesta terça-feira. A medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio foi eliminada na chave de simples no Torneio de Hamburgo, mas avançou nas duplas na competição alemã.

Após estrear com uma boa virada, Laura sofreu uma dura derrota para a checa Katerina Siniakova nas oitavas de final da chave de simples. A tenista da República Checa, ex-número 31 do mundo e atual 96º, venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em pouco mais de uma hora de partida.

Na sequência, a brasileira se recuperou no torneio de nível WTA 250 ao estrear com vitória nas duplas. Ela e a argentina Maria Carle derrotaram as locais Anna Klasen e Tamara Korpatsch por duplo 6/3 e alcançaram as quartas de final. Na sequência, Laura e Maria vão enfrentar as americanas Angela Kulikov e Sophie Chang.

Em seu melhor momento no circuito, Laura vem investindo tanto em simples quanto em duplas, embora tenha melhores resultados até agora nas parcerias - foi bronze com Luisa Stefani na Olimpíada, no ano passado. No momento, ocupa sua melhor posição do ranking de simples da WTA, com o 120º lugar. Nas duplas, é a 175ª - já foi a 125ª colocada.