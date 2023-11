Laura Pigossi leva virada de americana e cai na segunda rodada do WTA 125 de Colina

Durou pouco o retorno de Laura Pigossi às quadras de tênis do Chile. Depois de fazer 2 a 1 na estreia do WTA 125 de Colina, a campeã dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no mês passado, se despediu na segunda rodada, ao cair, de virada, diante da americana Elizabeth Mandlik, por 3/6, 6/4 e 6/0.

Pigossi já tinha sofrido para vencer na estreia, na quarta-feira, quando fez 2 sets a 1, de virada, sobre a francesa Carole Monnet. Tenista número 134 do mundo, a paulistana de 29 anos perdeu o primeiro set por 4/6, mas reagiu e foi dominante na segunda parcial para fechar em 6/0. Após o pneu, decretou a vitória com um 6/3 no set final.

Diante da sétima cabeça de chave da competição, porém, viveu uma história diferente. Desta vez foi a brasileira quem começou a partida melhor. Quebrou o serviço da americana logo no primeiro game e dominou totalmente a parcial. Com 5 a 3, pressionou o saque de Mandlik e fechou no terceiro set point, com nova quebra.

A segunda parcial, contudo, foi desastrosa para Pigossi, que saiu desperdiçando o saque duas vezes e ficou com 3 a 0 contra. Até devolveu uma quebra, mas voltou a perder o serviço na sequência. Acabou permitindo a igualdade com 6 a 4.

O brasileira sentiu muito a perda da segunda parcial e não conseguiu acertar mais nada na partida. A queda nas oitavas em Colina veio com um pneu. Agora ela volta ao Brasil para disputar o WTA 125 de Florianópolis, na próxima semana, no qual a americana também estará. A competição rola entre os dias 19 e 26.