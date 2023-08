Laura Pigossi ganha de belarussa e conquista o Torneio de Feira de Santana

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

A brasileira Laura Pigossi conquistou neste sábado seu oitavo título na carreira e o mais importante. A tenista aplicou 6/1 e 6/4 sobre a belarussa Jana Kolodynska para erguer o troféu do Torneio de Feira de Santana, na Bahia, em campanha perfeita, sem sets perdidos.

"Foram muitas adversidades para chegar até aqui, mas eu foquei em cada jogo e em cada dia até chegar a essa conquista maravilhosa. Agradeço muito a todos que vieram prestigiar e esse prêmio tem uma grande ajuda deles. Feira de Santana agora tem um lugar especial no meu coração", disse a tenista, que terminou a competição sem perder sets.

A brasileira se impôs desde o início da partida e, fazendo valer o favoritismo, não deu chances para a adversária, fechando o primeiro set com facilidade e em apenas 32 minutos, por 6/1.

O segundo set foi mais disputado, com Kolodynska tentando reagir. A força da arquibancada, porém, ajudou Pigossi a não permitir o empate. Controlando as ações, fechou a partida em 6/4 e garantiu 80 pontos no ranking da WTA.

"O período aqui em Feira de Santana foi fantástico para o tênis brasileiro. Não só pelo título, mas por todo trabalho que realizamos para desenvolver a modalidade. Trazer torneios para o Brasil é uma forma de possibilitarmos que as nossas tenistas somem mais pontos no ranking e todo esse trabalho só é possível graças aos parceiros que acreditam no tênis brasileiro", disse o presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Rafael Westrupp.