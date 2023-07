Laura Pigossi ganha batalha de 3h50; brasileiros avançam bem nas duplas em Bastad e Gstaad

Principal cabeça de chave nas duplas no Torneio de Gstaad, na Suíça, o brasileiro Marcelo Demoliner largou com triunfo tranquilo ao lado do holandês Matwé Middelkoop, contra representantes locais. Já Rafael Mattos também celebrou grande vitória da sua parceria no Torneio de Bastad, na Suécia. Enquanto isso, Laura Pigossi precisou de batalha de 3h50 para ir às quartas de final na Romênia.

Em jogo com muitos erros e diversas quebras de serviço, Laura Pigossi precisou de quase quatro horas para passar pela jovem francesa Elsa Jacquemot, de somente 20 anos. A brasileira buscou a virada, fechando a partida com 4/6, 7/6 (7/3) e 7/5 e avançando às quartas de final do Torneio da Romênia.

Favorita, a brasileira começou a partida aproveitando seu quarto break point no primeiro serviço da rival. Perdeu o saque, mas voltou a quebrar e abriu 3 a 1. Não se sustentou e permitiu a virada, para 6 a 4. A parcial seguinte parecia tranquila para Pigossi, que abriu 5 a 2. Sacou duas vezes e permitiu a reação da rival.

Com 5 a 5, a brasileira novamente quebrou. Bastava, em sua terceira oportunidade, confirmar o saque. Não conseguiu e a definição foi ao tie-break, desta vez com ela indo bem e fechando em 7 a 3.

O jogo, bastante nervoso, foi ao terceiro set. E as tenistas não conseguiam sacar bem. Foram seis quebras seguidas e empate em 3 a 3. A brasileira ainda perdeu o saque para a francesa abrir 5 a 4 e sacar para o jogo. Fechar, porém, estava complicado. Pigossi respirou fundo, emplacou três pontos seguidos e garantiu a vaga.

Demoliner e Middelkoop não tiveram problemas em sua primeira partida em Gstaad. Em sets corridos, avançaram com 6/2 e 6/3 sobre os suíços Mika Brunold e Kilian Feldbausch. Agora, eles enfrentam o chinês Zhizhen Zhang e Sriram Balaji, da Índia

O triunfo de Rafael Matos e o português Francisco Cabral foi ainda mais gigantesco. Eles simplesmente atropelaram os principais favoritos em Gstaad, o francês Fabrice Martin e o alemão Andreas Mies, com 6/2 e 6/1 em apenas 62 minutos.