Lateral Welington é mais um caso de lesão muscular no elenco do São Paulo

Da Redação

O lateral-esquerdo Welington, do São Paulo, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no final do clássico com o Palmeiras, em duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, nesta terça-feira, no Morumbi. A contusão foi diagnosticada, nesta quarta-feira, após exames no CT da Barra Funda.

continua após publicidade .

Welington é mais um caso de problema muscular no elenco são-paulino. O lateral vai se unir a Luciano, Eder, Diego Costa, Marquinhos e William, que também sofrem do mesmo mal. O departamento médico do São Paulo não revelou o tempo de recuperação.

Já o zagueiro Arboleda, que foi substituído no intervalo do clássico, não teve problemas físicos. Segundo o técnico Hernán Crespo, o atleta saiu de campo por não estar com segurança para atuar por mais de 45 minutos. O atleta retornou após recuperação de contratura na coxa direita.

continua após publicidade .

O elenco do São Paulo teve folga nesta quarta-feira. Os jogadores se reapresentam nesta quinta, quando vão se preparar para o duelo com o Grêmio, sábado, às 21h, pelo Campeonato Brasileiro. Crespo deverá escalar um time misto de olho na partida decisiva com o Palmeiras, terça-feira, no Allianz Parque.