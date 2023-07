Lateral Dodô é incrito na CBF e reforça o Santos no clássico diante do São Paulo

O técnico Paulo Turra gostaria de ter uma equipe mais experiente no clássico com o São Paulo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e ganhou uma ótima notícia nesta quinta-feira. O recém-contratado Dodô foi liberado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e estreará no clássico do Morumbi.

O lateral-esquerdo já trabalha entre os titulares nas atividades da semana e o clube aguardava apenas a inscrição oficial, que ocorreu nesta quinta-feira. Dodô assume a posição que foi utilizada nos dois últimos jogos pelo garoto Kevyson, promovido às pressas após o afastamento de Lucas Pires, flagrado em uma balada.

Felipe Jonatan sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, passou por cirurgia e só volta em 2024. Lucas Pires vinha atuando, mas o flagra em uma festa de aniversário quando o time estava em crise acabou obrigando Paulo turra a afastá-lo, assim como Nathan, da direita.

Dodô vinha trabalhando com o Atlético-MG e está em plenas condições físicas. Outra mudança que deve ocorrer na escalação é a volta do volante Dodi. Barrado na vitória por 4 a 3 contra o Goiás, o jogador vem trabalhando na vaga do uruguaio Rodrigo Fernández, que terá de cumprir suspensão no Morumbi.

Do mais, Paulo Turra vai utilizar a mesma escalação usada na Vila Belmiro no sábado, quando a equipe findou com jejum de vitórias que já durava 12 rodadas. O time provável contra o São Paulo terá João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Dodi, Sandry e Lucas Lima; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendoza.