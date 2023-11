Lateral do Milan, Florenzi é investigado por envolvimento em apostas ilegais na Itália

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Alessandro Florenzi, lateral do Milan, está sob a mira dos promotores de Turim que investigam jogadores de futebol que usam sites ilegais para apostar em jogos. O assunto ganhou as manchetes dos jornais italianos nesta quarta-feira.

Florenzi, que preferiu não comentar sobre a acusação, poderá ser chamado para prestar depoimento aos promotores nos próximos dias, de acordo com a Agência de Notícias LaPresse. A Federação de Futebol Italiana também estuda a possibilidade de abrir um inquérito.

Florenzi, de 32 anos, e ingressou no Milan na última temporada e tem contrato vigente até 2025. Atleta com participação na seleção da Itália, ele esteve no elenco que conquistou a Eurocopa em 2021.

Dois atletas já foram punidos por essa linha de investigação. Sandro Tonali, do Newcastle, pegou um gancho de dez meses. Nicoló Fagiolo, da Juventus, também foi suspenso e ficará fora dos gramados por sete meses. Nicolò Zaniolo, do Aston Villa, também está sendo investigado.

O caso vem ganhando repercussão no meio esportivo e autoridades já se manifestaram sobre essa onda de investigações. Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol, disse ser a favor de medidas educativas ao invés do banimento ou outros tipos de punições mais severas. "Nossos filhos devem ser sancionados, mas não abandonados", defendeu o dirigente.

Documentos divulgados pelo jornal italiano "Gazzetta Dello Sport" revelaram trechos do depoimento de Fagioli, que afirmou ter feito dívidas com sites de apostas, causa de ameaças à sua integridade física. "Disseram-me: 'ou você paga, ou vamos quebrar as suas pernas'", relatou o jogador, que também disse ter sido introduzido ao mundo das apostas por Tonali.