Lateral do City passa por cirurgia e vira dúvida na Inglaterra para Copa do Mundo

O lateral-direito Kyle Walker virou desfalque do Manchester City e preocupação para a seleção da Inglaterra. Faltando 45 dias para o início da Copa do Mundo, o defensor foi submetido a uma cirurgia na virilha nesta semana e virou dúvida para o Mundial do Catar, marcado para começar no dia 20 de novembro.

Nesta quinta-feira, o City informou que a cirurgia foi bem-sucedida. Mas não revelou prazo de recuperação para o atleta de 32 anos. Nem mesmo o técnico do clube inglês, Pep Guardiola, disse ter informações sobre a situação do jogador da seleção.

"Sei que é algo relacionado ao abdômen. Não sei dizer mais nada. Ele ficará fora por um tempo. Precisamos conversar com os médicos. Espero que ele possa estar de volta a tempo de jogar a Copa do Mundo", disse o treinador do City. "Sei o quanto uma Copa é importante para os jogadores, mas honestamente eu não tenho informações agora."

Walker se machucou durante a goleada do City sobre o Manchester United por 6 a 3, no fim de semana, em rodada do Campeonato Inglês. Ele deixou o gramado antes do fim do primeiro tempo.

"Como jogadores, precisamos entender que as lesões fazem parte do jogo que amamos. Minha operação foi um sucesso e agora eu posso me concentrar na minha reabilitação para estar de volta 100%. Vou continuar apoiando meus companheiros de time da forma que for possível", declarou o jogador inglês.

O lateral é uma das peças centrais da boa defesa do City e da seleção inglesa. Walker fazia parte do time que levou a Inglaterra às semifinais do Mundial de 2018, na Rússia, e à final da Eurocopa do ano passado.

Se não puder contar com Walker, o técnico da seleção inglesa, Gareth Southgate, poderá optar por Reece James, Kieran Trippier e Trent Alexander-Arnold para a posição. O jogador do City ocupava a vaga de titular do time nacional.