Lateral diz que Guarani encara jogo contra CSA na Série B como 'final'

O Guarani tem na próxima sexta-feira um dos jogos mais importantes da temporada. Não é à toa que o elenco vem encarando o confronto direto contra o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, como uma "final" de campeonato.

"É espírito de decisão, como se a gente fosse jogar uma final, porque é isso que é para a gente. A cada rodada temos que buscar a vitória para continuarmos fora da zona de rebaixamento. Acreditamos que temos condições de fazer um bom jogo e sair de Maceió com um grande resultado", disse o lateral-direito Diogo Mateus.

Os dois times estão empatados com 35 pontos, mas o Guarani aparece fora da zona de rebaixamento por causa do número de vitórias (8 a 7). Faltando sete rodadas para o fim do campeonato, Diogo Mateus vê o elenco preparado para manter o clube na Série B.

"Não tenho dúvidas que todos vão se doar ao máximo nesses últimos jogos. O torcedor também não precisa ter essa dúvida, porque estamos empenhados em conseguir o objetivo de manter o Guarani na Série B", afirmou o lateral.

Em busca da terceira vitória seguida, o Guarani continua se preparando para o jogo de sexta-feira. O zagueiro Derlan foi liberado pelo departamento médico e o meia Giovanni Augusto retorna de suspensão. Já o zagueiro Ronaldo Alves é desfalque após receber o terceiro cartão amarelo.