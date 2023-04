Lateral-direito Varella passa por cirurgia no quadril e vira desfalque no Flamengo

(via Agência Estado)

Titular em diversos jogos sob a direção do português Vítor Pereira, o lateral-direito passou o último mês afastado dos gramados, tratando de uma lesão musculaqr no púbis. Depois de o tratamento convencional não surtir efeito, o jogador será submetido a cirurgiano quadril e se torna mais um problema para o setor.

"O atleta Guillermo Varela passará por um procedimento no quadril direito na manhã do próximo sábado, no Hospital Copa Star, com o Dr. Lourenço Peixoto. O Gerente de Saúde e Alto Rendimento do Flamengo, Dr. Márcio Tannure, acompanhará o processo", informou o clube carioca.

Além de Varella, o Flamengo também perdeu Matheuzinho para a direita, com fratura na perna esquerda. O jogador sofreu a grave lesão na semifinal do estadual, diante do Vasco. Na ocasião, Matheus França acabou improvisado no setor.

Vítor Pereira saiu e Jorge Sampaoli assumiu já tendo de buscar alternativas para o setor. Na estreia do argentino, contra o Ñublense, o sistema utilizado foi o 3-5-2, com o atacante Marinho atuando co mo ala pela direita. Mas a primeira etapa não convenceu o técnico, que abriu mão dos três defensores e colocou Wesley pelo setor.

O garoto das categorias de base surpreendeu Sampaoli e ganhou chance na partida seguinte, em visita ao Internacional que acabou com derrota por 2 a 1. Nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, mais uma vez o garoto foi escalado desde o começo - acabou substituído no começo da etapa final -, com Marinho voltando à posição com Sampaoli montando o 3-4-3 na etapa final.

Neste domingo há o clássico com o invicto e com 100% de aproveitamento Botafogo e ainda tem o mistério sobre qual o esquema ou quem estará na direita. Enquanto Varella e Matheuzinho não retornam, o argentino deve seguir alternando na posição.