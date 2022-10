Lateral da Bélgica sofre fratura no rosto e vira dúvida para Copa do Mundo

(via Agência Estado)

A seleção da Bélgica ganhou uma preocupação nesta quinta-feira, a exatamente um mês do início da Copa do Mundo. O experiente lateral-direito Thomas Meunier passou por uma cirurgia no rosto, devido a uma fratura, e virou dúvida para o Mundial do Catar.

Meunier se machucou na quarta, na vitória do Borussia Dortmund, seu time, sobre o Hannover por 2 a 0, pela Copa da Alemanha. De acordo com o clube alemão, Meunier já foi submetido a uma cirurgia no rosto e o procedimento foi bem-sucedido.

O Borussia afirmou que o jogador de 31 anos ficará "algumas semanas" afastado dos gramados. Mas mostrou certo otimismo em tê-lo de volta antes do recesso do Campeonato Alemão para a disputa da Copa do Mundo, que começa no dia 20 de novembro. "Meunier está esperançoso de que poderá disputar a Copa com a seleção da Bélgica, no fim do ano", registrou o time de Dortmund.

Terceira colocada na Copa de 2018, a Bélgica está no Grupo F do Mundial do Catar. A estreia está marcada para o dia 23 de novembro, contra o Canadá. Na sequência, os belgas enfrentarão Marrocos e Croácia.