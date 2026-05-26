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Lateral da Arábia Saudita tem passaporte roubado em casamento e adia apresentação para a Copa

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 16:08:00 Editado em 27.05.2026, 02:02:27
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A Copa do Mundo de 2026 ainda não começou e os casos inusitados começam a ganhar as manchetes. O que era para ser apenas uma grandiosa festa de casamento se tornou uma enorme dor de cabeça para o lateral-direito Saud Abdulhamid. O problema obrigou o jogador da Arábia Saudita a adiar sua apresentação na seleção.

Depois de grande temporada com o Lens, campeão da Copa da França na sexta-feira (fez 3 a 1 no Nice), Abdulhamid viajou para Amsterdã para seu casamento. Enquanto celebrava ao lado de seus familiares, o lateral-direito teve seu carro estourado e muitos itens pessoais e documentos roubados, entre eles o passaporte, impedindo que voltasse para Riad.

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A Federação Saudita de Futebol informou que o assalto impediu o jogador de se apresentar com o elenco em Riad na segunda-feira. Saud Abdulhamid recebeu uma autorização especial para se ausentar dos primeiros dias de treinamentos.

"A Federação está coordenando com o Ministério dos Esportes para dar seguimento à investigação e também está trabalhando com a Embaixada do Reino da Arábia Saudita na Holanda para emitir documentos necessários que permitirão ao jogador se juntar à equipe", informou a entidade.

A apresentação do elenco saudita ocorreu nesta segunda-feira, para início dos treinos em Nova York. A seleção ficará na cidade até dia 31 e, no período, faz um amistoso com o Equador, agendado para sábado, no Sports Ilustrated Stadium, em Harrison, Nova Jersey.

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"A Federação Saudita de Futebol estende todo o seu apoio a Saud Abdulhamid durante estas circunstâncias e aguarda com expectativa a sua chegada segura à concentração da seleção nacional."

A Arábia Saudita figura no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Espanha, Uruguai e Cabo Verde. A estreia está agendada para dia 15 de junho, contra os uruguaios. Depois, encara os espanhóis, dia 21, e encera a participação contra Cabo Verde, dia 26.

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ARÁBIA SAUDITA Copa do Mundo Futebol Saud Abdulhamid
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