Laranja Mecânica recebe o Prudentópolis em casa pelo acesso

Depois do empate em 0 a 0 diante do A.A. Iguaçu fora de casa na primeira rodada da divisão de acesso do campeonato paranaense, o EC Laranja Mecânica Arapongas se preparou para finalmente estrear diante da sua torcida no domingo, 17, contra o Prudentópolis às 15h30, no Estádio dos Pássaros em Arapongas. Essa será a primeira vez que o Laranja terá o apoio de sua torcida diretamente do estádio desde que se profissionalizou em 2021.

Visando a primeira vitória na competição, o EC Laranja Mecânica Arapongas pretende contar com o apoio dos torcedores na arquibancada para ajudar a empurrar a equipe diante do Prudentópolis. “É importante o apoio do público, contamos com a presença dos torcedores , esperamos que eles estejam em bom número pra que juntos possam apoiar essa equipe, uma equipe jovem mas que tem mostrado maturidade. Na primeira partida fomos até União da Vitória jogar em um campo difícil contra um adversário difícil e que conseguiu impor um bom nível, um bom ritmo de jogo e que conseguiu um resultado de muita valia para que possamos aumentar o nosso nível de confiança. Agora contra o Prudentópolis precisamos fazer um bom jogo e conseguir a nossa primeira vitória na competição”, explica o técnico Rodrigo Casagrande.

A equipe do Laranja realizou o último treino na manhã deste sábado, 16, no Centro de Treinamento do EC Laranja Mecânica Arapongas e usou a semana cheia de treinamento para se preparar para a partida de domingo, 17. “Nós temos feito uma preparação, como todas as outras semanas, focado no adversário. Sabemos da importância do jogo por se tratar de um adversário difícil, um adversário que conseguiu um bom resultado fora de casa, sinal que a estratégia fora de casa deles funcionou. Precisamos estar com o nível de concentração alto, com o nível de mentalidade que nós estamos para que possamos nesse jogo contra o Prudentópolis colocar o nosso melhor, além de estimular os nossos jogadores a jogarem bem, a criarem grandes oportunidades, a manter a segurança, a concentração e entender que juntos nós conseguimos ser mais fortes” finaliza Casão.

Os ingressos para a partida já estão disponíveis pelo site www.ingressonacional.com.br ou nos pontos de venda: Óticas Diniz, Padaria Chik e Foto Duarte. As bilheterias do estádio estarão abertas no dia do jogo a partir das 14h30.

Os ingressos custam R$ 20,00 para a arquibancada coberta e R$ 10,00 para descoberta. Crianças até 12 anos, idosos acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais não pagam, mas precisam apresentar um documento de identificação com foto.

Já dos 13 até os 17 anos pagam meia entrada com a apresentação de um documento de identificação. Os estudantes acima de 17 anos também irão pagar a meia entrada, mas precisarão apresentar a sua carteirinha de estudante ou uma declaração de matrícula anual.

