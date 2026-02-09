Leia a última edição
Laporta rescinde ao comando do Barcelona para concorrer ao terceiro mandato presidencial

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 13:32:00 Editado em 09.02.2026, 13:40:08
Joan Laporta renunciou ao cargo de presidente do Barcelona em reunião ordinária da diretoria na Catalunha, nesta segunda-feira. A saída não significa que o dirigente esteja deixando a casa. Ao contrário, é uma medida prevista no estatuto do clube, que o permitirá concorrer na eleição no próximo mês.

"Laporta e parte do Conselho renunciam para se candidatarem à reeleição.

O presidente até então e vários outros diretores renunciam com a intenção de apresentar uma nova candidatura para as eleições de 15 de março", informou o clube após a reunião do Conselho de Administração desta manhã na Espanha.

A medida é amparada de conformidade com o artigo 42.f dos Estatutos do FC Barcelona. Com a renúncia, Laporta fica livre para tentar concorrer ao seu terceiro mandado. Ele foi presidente entre 2003 e 2010 e estava no comando desde 2021.

Além do atual presidente, diversos membros da atual diretoria também renunciaram para também participar do processo eleitoral: a vice-presidente da Área Institucional, Elena Fort; o vice-presidente da Área Social, Rafael Escudero; Ferran Oliver, Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Xavier Puig e Joan Soler i Ferré, membros da diretoria.

"Agora que essas renúncias foram formalizadas, o Conselho de Administração continuará a exercer suas funções até o final do mandato atual, previsto para 30 de junho, sob uma nova configuração. Até lá, o órgão máximo de governança do clube será composto por Rafael Yuste como presidente, Josep Cubells como vice-presidente e secretário, Alfons Castro como tesoureiro e os membros do conselho Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust e Sisco Pujol", divulgou o Barcelona.

O clube catalão aproveitou para já convocar seus sócios à eleição e explicou como será todo o processo nas urnas. Nesta segunda foi publicada a convocação oficial. Na terça, ocorre o sorteio público para selecionar os membros da Junta Eleitoral e do Comitê Eleitoral.

Na sexta ou no sábado será celebrado a constituição formal da Junta Eleitoral e do Comitê Eleitoral. A partir de 15 de fevereiro os comprovantes de endosso poderão ser solicitados, com a aprovação do cadastro eleitoral sendo oficializada até o dia 22 de fevereiro,

Os candidatos deverão apresentar suas candidaturas entre 23 de fevereiro e 2 de março. A campanha eleitoral será entre 6 e 13 de março, com a ida às urnas agendada para 15 de março.

Barcelona Campeonato Espanhol Futebol Joan Laporta
