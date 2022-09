Lapenna sonha com possibilidade de ser campeão da Stock Car após somar 1ª vitória

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O piloto Felipe Lapenna viveu um grande fim de semana na oitava etapa da Stock Car, no autódromo Velocitta, quando conquistou sua primeira vitória. Na temporada, além desse resultado, ele também conseguiu três pódios e uma pole position. A crescente na reta final o empolga mais ainda.

continua após publicidade .

Neste fim de semana, a competição será em Santa Cruz do Sul e as atividades foram reduzidas. A Hot Car, equipe de Lapenna, conquistou sua primeira vitória justamente nesse autódromo, em 2014.

"É uma pista diferente, ninguém andou com esse asfalto, mudaram algumas coisas. Amanhã veremos como vamos estar no primeiro treino. O acerto é parecido com o Velocitta. Por outro lado, é uma pista que desgasta muito pneu. Às vezes o vencedor da primeira marca menos ponto do que quem faz uma corrida mediana, por exemplo. Tem que pensar no campeonato e aí vamos ver a nossa estratégia. Nossa meta é ficar entre os 10 (no fim da competição). Eu acho que dá para brigar entre os 6, 7, talvez ir para a última com chances de ser campeão", analisou.

continua após publicidade .

A primeira vitória de Lapenna foi bastante comemorada. Foi a primeira da Hot Car desde que Babi Rodrigues assumiu o comando da equipe, após o falecimento de seu pai, Amadeu Rodrigues. Ela foi a primeira mulher a triunfar na categoria.

"A gente comemorou bastante, teve churrasco com a equipe, comemorei com meus pais e amigos. É uma dificuldade estar ali no topo da Stock, então tem que comemorar bastante porque dura pouco. Agora já tem outro fim de semana, começando tudo do zero. Mais difícil do que chegar e ganhar é se manter no topo. Mas tenho certeza que vamos brigar de novo por vitórias", contou.

O momento da Hot Car, acrescentou ele, 'é maravilhoso'. A confiança conquistada nas últimas etapas o impulsiona a um resultado melhor e é isso o que espera conseguir neste fim de semana. A primeira prova acontece às 14h10 de domingo, enquanto a segunda está marcada para as 14h45.

continua após publicidade .

"O piloto melhora muito com a confiança lá em cima, a gente pensa em detalhes que, quando estamos tentando buscar uma volta em que tudo dá errado, isso não acontece mais. A gente sai para a pista sabendo que o carro está bom, que eu estou bem de cabeça. É um momento muito legal. Todo mundo cumprimenta, dá parabéns. Estou curtindo mesmo esse momento e espero que até o final do ano a gente conquiste mais pódios, brigue por pódios e que consigamos continuar esse trabalho fantástico no ano que vem."

As duas provas desta nona etapa da Stock Car serão mostradas ao vivo pelo Estadão, Band, SporTV, mídias oficiais da categoria (no YouTube e Facebook), Twitch da Tribo do Gaules, Motorsport.tv e canal da Revista Capital Econômico.