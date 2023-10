Lance Stroll pede desculpas por conduta no GP do Catar e recebe advertência da FIA

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O piloto Lance Stroll pediu desculpas à FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e recebeu uma advertência por escrito por sua conduta no Grande Prêmio do Catar. O canadense estava sendo investigado por ter empurrado o preparador físico dentro dos boxes da Aston Martin no treino realizado na última sexta-feira.

continua após publicidade

Após a sessão de classificação, ele ficou profundamente irritado por ser eliminado ainda no Q1. Ele jogou o volante no chão ao sair do carro e empurrou Henry Howe quando estava deixando a garagem da equipe.

A entidade se posicionou sobre a polêmica por meio de uma nota. "A FIA mantém uma política de tolerância zero contra má conduta e condena quaisquer ações que possam levar a assédio físico", diz o comunicado.

continua após publicidade

Após se manifestar de forma rude em uma entrevista para a TV momentos após à confusão, quando chegou a usar um palavrão, Stroll recuou em sua conduta. A FIA divulgou que recebeu um pedido de desculpas do piloto em relação "às suas ações" no Catar.

O canadense recebeu a advertência por escrito, segundo a entidade, para "lembrar das suas responsabilidades" como competidor vinculado ao Código de Ética da própria FIA e ainda outros regulamentos esportivos relacionados ao comportamento nas pistas.

Longe de fazer um campeonato brilhante, o canadense ocupa a 10ª posição no Mundial de Pilotos. Fernando Alonso, seu companheiro de equipe na Aston Martin, aparece em quarto lugar na classificação. No GP do Catar, que teve o holandês Max Verstappen como vencedor, Stroll terminou a prova na 11ª colocação.