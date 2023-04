Lampard retorna ao Chelsea como treinador até o final da temporada: 'Este é meu clube'

(via Agência Estado)

Frank Lampard está de volta para sua segunda passagem no comando técnico do Chelsea, clube no qual foi ídolo como jogador. Ele foi anunciado nesta quinta-feira como novo treinador do clube londrino, em substituição ao demitido Graham Potter, mas apenas até o final desta temporada, de forma interina.

"Este é meu clube"", disse o ex-meio campista de 44 anos em coletiva de imprensa realizada às pressas. "Eu tenho confiança em mim, eu tenho um bom conhecimento sobre o elenco, pois trabalhei bastante com eles anteriormente. Também sou familiarizado com o campo de treinamento, o estádio, a torcida, entendo o que os torcedores querem e farei o possível para dar isso a eles", comentou.

O maior desejo da torcida no momento é que o time volte a apresentar um bom futebol para ter chances de brigar pelo título da Liga dos Campeões. Na próxima quarta-feira, 4 de abril, o Chelsea enfrenta o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pela rodada de ida das quartas de final. Embora tenha levado o time longe na principal competição da Europa, Graham Potter foi demitido no último domingo em razão da insatisfação com seu desempenho no Campeonato Inglês.

O time de Londres faz uma campanha oscilante e está em 11º lugar, com 39 pontos, a nove rodadas do fim, por isso tem poucas chances de conseguir vaga para algum dos torneios europeus da próxima temporada. A difícil missão de vencer a Liga dos Campeões é um caminho para resolver esse problema.

Aposta para tentar salvar a temporada, Lampard treinou o Chelsea entre julho de 2019 e janeiro de 2021, quando foi demitido após resultados ruins na liga nacional. O mais perto que chegou de conquistar um título foi no vice-campeonato da Copa da Inglaterra. Seu último trabalho como treinador foi no Everton.

O cenário pode mudar dependendo do desempenho do ídolo sob comando do Chelsea nesta reta final, mas a diretoria do clube se movimenta no mercado para encontrar um treinador que assuma o time na próxima temporada. Os mais especulados pela imprensa inglesa são o espanhol Luis Enrique, que deixou a seleção espanhola após a Copa do Mundo do Catar, e Julian Nagelsmann, recentemente demitido do Bayern de Munique.