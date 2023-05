Lakers vencem Warriors mais uma vez e ficam perto da final do Oeste na NBA

(via Agência Estado)

Com uma campanha cada vez mais surpreendente na NBA, o Los Angeles Lakers está nas portas da final da Conferência Oeste. Na noite desta segunda-feira, o time contou novamente com o apoio da torcida para derrubar mais uma vez o Golden State Warriors, atual campeão, pelo equilibrado placar de 104 a 101.

A equipe de Los Angeles lidera a série melhor de sete jogos por 3 a 1. E só precisa de mais uma vitória para alcançar a inesperada final do Oeste. O confronto poderá ser encerrado já nesta quarta, desta vez em São Francisco. Os Warriors precisam do triunfo para seguirem vivos na disputa.

Os resultados dos Lakers nos playoffs surpreendem porque a equipe flertou com as últimas posições da Conferência Oeste ao longo de quase toda a temporada regular. Durante a maior parte da campanha, figurou entre 13º e 12º da tabela, longe da zona de classificação aos playoffs. Somente na reta final a equipe cresceu, obteve a vaga no play-in (repescagem) e entrou nos playoffs, onde manteve o embalo.

Nesta segunda, não foi diferente. LeBron James e Anthony Davis comandaram a equipe mais uma vez, mas tiveram reforço. Austin Reaves anotou 21 pontos, enquanto o astro registrou 27 pontos, nove rebotes e seis assistências. E Davis obteve um "double-double" de 23 pontos e 15 rebotes.

Para ajudar, o reserva Lonnie Walker entrou em quadra no último quarto e foi decisivo para manter o ritmo dos anfitriões. "Nós não ganharíamos este jogo sem Lonnie Walker, não tenho dúvida disso. Por mais difícil que estivesse a partida, ela ficaria ainda mais complicada (nos minutos finais). Sabemos disso", comentou LeBron.

O astro fez referência à fama conquistada pelos Warriors na atual edição do campeonato. Os campeões da temporada passada se tornaram conhecidos como a equipe da virada. Foram seguidas partidas em que Stephen Curry e companhia reverteram desvantagens impensáveis.

Como de costume, Curry brilhou nesta segunda. Foi o cestinha da partida, com 31 pontos e ainda obteve um "triple-double", com suas 14 assistências e seus 10 rebotes. O astro, contudo, abusou dos erros, alguns até em momentos decisivos do duelo. Andrew Wiggins contribuiu com 17 pontos enquanto Gary Payton anotou 15.

O tropeço não abalou a confiança do técnico Steve Kerr. "Agora vamos voltar para casa, cuidar da equipe, buscar uma vitória para que o momento se torne favorável para nós. Os Lakers fizeram um grande trabalho hoje. Então, agora precisamos voltar para casa para buscar a vitória e mudar o clima, a nosso favor."

No outro duelo da noite, o Miami Heat venceu a terceira partida contra o New York Knicks, por 109 a 101, e também abriu 3 a 1 na série, válida pela semifinal da Conferência Leste. Em casa, Jimmy Butler e Bam Adebayo comandaram o time de Miami. O primeiro anotou 27 pontos, 10 assistências e seis rebotes. Adebayo registrou 23 pontos. Max Struss anotou 16 pontos e Kyle Lowry, 15.

Pelos Knicks, Jalen Brunson marcou 32 pontos e foi o cestinha da noite. RJ Barrett contribuiu com 24, enquanto Julius Randle anotou 20. Mas o trio não impediu a terceira vitória do Heat, embalado após eliminar o grande favorito Milwaukee Bucks nos playoffs.

As duas equipes voltam a se enfrentar na noite de quarta-feira, em Nova York. O Heat só precisa de mais um triunfo para sacramentar a vaga na final da Conferência Leste.

