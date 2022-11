Lakers vencem Spurs com 39 pontos e 11 rebotes do astro LeBron James

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No jogo de maior pontuação da rodada deste sábado, o Los Angeles Lakers derrotou o San Antonio Spurs, por 143 a 138, com direito a 39 pontos e 11 rebotes do astro LeBron James.

continua após publicidade .

San Antonio perdeu pela oitava vez consecutiva, enquanto LeBron empatou o recorde de sua carreira com sete bolas de 3 pontos, além de acertar 11 dos 21 arremessos de quadra.

Enquanto LeBron jogou pela segunda vez seguida após uma ausência de cinco jogos, Anthony Davis ficou de fora da partida por causa de uma lesão na panturrilha esquerda, que sofreu na sexta-feira.

continua após publicidade .

Do lado dos Spurs, Keldon Johnson fez 26 pontos e agarrou dez rebotes, enquanto Tre Jones somou 23 pontos e 13 assistências. Devin Vassell colaborou com 19 pontos.

Apesar de mais uma vitória, os Lakers estão em 13º na Conferência do Oeste, com sete vitórias e 11 derrotas, seguido pelos Spurs, que perderam pela 15ª vez, após 21 duelos.

Em Phoenix, o embate mais disputado da rodada. Deandre Ayton alcançou o recorde da temporada com 29 pontos e 21 rebotes, Devin Booker somou 27 pontos e o Phoenix Suns bateu o Utah Jazz por 113 a 112.

continua após publicidade .

Os Jazz lideravam por 81 a 78 após três quartos, mas os Suns viraram para 99 a 93 já no meio do último período. O jogo se manteve equilibrado nos minutos finais, mas Phoenix nunca perdeu a liderança. Uma roubada de bola de Ayton nos minutos finais ajudou a frustrar o time de Utah.

Com 22 pontos, Jordan Clarkson foi o cestinha do time de Utah, seguido por Collin Sexton, com 20, além de Mauri Markkanen, com 15.

Phoenix se mantém na liderança do Oeste, com 13 vitórias, após 19 jogos, enquanto Utah é o oitavo, com 12 triunfos e dez revezes.

continua após publicidade .

No Canadá, com uma grande atuação defensiva que parou Luka Doncic, autor de 'apenas' 24 pontos, o Toronto Raptors venceu por 105 a 100 o Dallas Mavericks, com 26 pontos de OG Anunoby e de Fred Van Vleet.

Doncic, que havia marcado 42 pontos há dois dias contra o Boston Celtics, não conseguiu evitar a terceira derrota consecutiva de sua equipe, na qual o argentino Facundo Campazzo disputou apenas quatro minutos, sem marcar pontos.

continua após publicidade .

Nos Raptors, sétimo no Leste (10 a 9), o espanhol Juancho Hernangómez jogou como titular e ficou 29 minutos em quadra, com dez pontos e cinco rebotes.

Os Mavericks, que acumulam quatro derrotas nas últimas cinco jogos, caíram para o décimo lugar no Oeste (9-9).

No Texas, o Houston Rockets, lanterna do Oeste, somou pela primeira vez nesta temporada a segunda vitória consecutiva, ao bater o Oklahoma City Thunder, com 28 pontos de Jalen Green e uma dobradinha extraordinária

continua após publicidade .

de 21 pontos e 19 rebotes de Alperen Segun. Ele também somou sete assistências.

O espanhol Usman Garuba jogou 13 minutos, nos quais contribuiu com dois rebotes e um roubo de bola, sem marcar pontos.

Para a equipe de Oklahoma, que perdeu seu quarto jogo nos últimos cinco, os 32 pontos de Shai Gilgeous-Alexander não foram suficientes.

continua após publicidade .

Houston soma apenas cinco vitórias, em 19 jogos, enquanto Oklahoma é o 12º no Oeste,, com oito vitórias e 12 derrotas.

Confira os resultados da noite deste sábado:

continua após publicidade .

Toronto Raptors 105 x 100 Dallas Mavericks

Houston Rockets 118 x 105 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 138 x 143 Los Angeles Lakers

continua após publicidade .

Phoenix Suns 113 x 112 Utah Jazz

Acompanhe os jogos deste domingo:

Brooklyn Nets x Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Los Angeles Clippers x Indiana Pacers

Atlanta Hawks x Miami Heat

Boston Celtics x Washington Wizards

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers

New York Knicks x Memphis Grizzlies

Orlando Magic x Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks x Dallas Mavericks