Lakers vencem Sacramento Kings com 'triple-double' de LeBron James na NBA

O Los Angeles Lakers venceram o Sacramento Kings por 131 a 127 na noite sábado com LeBron James marcando um "triple-double" (32 pontos, 14 rebotes e 10 assistências), e Anthony Davis anotando 31 pontos e nove rebotes.

Os Lakers registram 3 vitórias em 3 jogos sob o comando do técnico JJ Redick, período no qual Davis marcou pelo menos 31 pontos por jogo. Depois de liderar a primeira metade da partida (64 a 60), o time de Los Angeles terminou o terceiro quarto com desvantagem de 7 pontos. LeBron James ajudou na virada do time de Los Angeles com 16 pontos na parte final do jogo.

Além do astro dos Lakers, Domantas Sabonis também fez um "triple-double" para Sacramento Kings (29 pontos, 12 rebotes e 10 assistências). Todos os cinco titulares dos Kings marcaram dois dígitos, mas foi insuficiente para sair com a vitória. Os Kings recebem o Portland Trail Blazers na segunda-feira, e os Lakers visitam o Phoenix Suns no mesmo dia.

Atual campeão, o Boston Celtics contou com 6 pontos de Jayson Tatum nos 65 segundos finais para vencer o Detroit Piston por 124 a 118. Tatum terminou o jogo com 37 pontos.

Os Celtics começaram bem e abriram 23 pontos de vantagem no primeiro tempo. Parecia até que o time iria quebrar o recorde da NBA de 29 cestas de 3 pontos. Os jogadores do Boston acertaram 15 nos primeiros 18 minutos de jogo, construindo uma vantagem de 64 a 44. Nos 18 minutos seguintes, porém, eles acertaram apenas 4 de 14 tentativas.

O jovem time de Detroit teve chance contra os atuais campeões da NBA e liderava o placar por 110 a 106 faltando 8min16 para o final, mas conseguiram marcar apenas mais oito pontos.

Os Celtics recebem o Milwaukee Bucks enquanto os Pistons enfrentam o Miami Heat no ginásio do rival na noite de segunda-feira.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Denver Nuggets 104 x 109 Los Angeles Clippers

Detroit Pistons 118 x 124 Boston Celtics

Washington Wizards 116 x 135 Cleveland Cavaliers

Charlotte Hornets 106 x 114 Miami Heat

Chicago Bulls 95 x 114 Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies 124 x 111 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 112 x 101 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 109 x 106Houston Rockets

Phoenix Suns 114 x 102 Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers 131 x 127 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos deste domingo:

Indiana Pacers x Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder x Atlanta Hawks

Golden State Warriors x Los Angeles Clippers