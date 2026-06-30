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Lakers se despedem de LeBron James após oito temporadas: 'Sempre será parte da nossa família'

Escrito por Kim Camargo (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 14:19:00 Editado em 30.06.2026, 14:30:48
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A passagem de LeBron James pelo Los Angeles Lakers chegou oficialmente ao fim. Nesta terça-feira, a franquia publicou uma mensagem de despedida ao astro de 41 anos, agradecendo pelos oito anos em que vestiu a camisa da equipe e destacando o título conquistado na temporada 2019/20. O comunicado, assinado pela proprietária Jeanie Buss, também desejou sucesso ao jogador no próximo capítulo de sua carreira.

"LeBron James é um dos grandes atletas da história. Sempre seremos gratos pelos oito anos com os Lakers, incluindo o título que ele nos liderou a conquistar em 2020, em circunstâncias duras e inimagináveis, e pelos incontáveis recordes que quebrou vestindo dourado e roxo. Desejamos tudo de melhor no futuro, dentro e fora das quadras. Ele sempre será uma querida parte da família dos Lakers", escreveu Jeanie Buss.

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A homenagem foi publicada poucas horas depois de Rich Paul, agente de LeBron e CEO da Klutch Sports, confirmar que o ala defenderá outra franquia na temporada 2026/27. O destino do jogador ainda não foi anunciado.

LeBron chegou aos Lakers em 2018 e recolocou a franquia entre as protagonistas da liga. Em oito temporadas, conquistou um título da NBA, tornou-se o maior pontuador da história da competição e ampliou uma coleção de marcas que o colocam entre os maiores jogadores de todos os tempos.

O futuro do veterano ainda é alvo de especulações. O Golden State Warriors aparece entre os possíveis interessados, enquanto parte da imprensa norte-americana também considera um eventual retorno ao Cleveland Cavaliers, equipe que o selecionou no Draft de 2003 e onde conquistou o histórico título de 2016.

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Aos 41 anos, LeBron se prepara para disputar sua 24ª temporada na NBA. Em 2025/26, atuou em 60 partidas pelos Lakers, com médias de 20,9 pontos, 7,2 assistências e 6,1 rebotes por jogo.

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