Kyrgios vira baixa no Aberto da Austrália e passará por cirurgia no joelho

Maior esperança de título para a torcida local no Aberto da Austrália, o tenista Nick Kyrgios não poderá disputar o primeiro Grand Slam da temporada. Nesta segunda-feira, um antes de sua estreia, o atual vice-campeão de Wimbledon anunciou que precisará passar por uma cirurgia no joelho esquerdo.

Kyrgios deve voltar ao circuito no início de março, possivelmente a tempo de disputar o Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. A notícia sobre sua artroscopia surpreendeu porque o tenista chegou a disputar uma partida de exibição, com fins beneficentes, na sexta-feira, com o sérvio Novak Djokovic na quadra central do Aberto da Austrália.

"Apenas um timing ruim. Mas assim é a vida. Lesões fazem parte do esporte", lamentou o australiano. "Estou apenas cansado de tudo. Obviamente, isso é um pouco brutal. É um dos torneios mais importantes da minha carreira. Não tem sido fácil", disse Kyrgios, que empolgava a torcida pelo grande desempenho em Wimbledon, no ano passado.

Na Austrália, em janeiro de 2022, o tenista de 27 anos se sagrou campeão nas duplas, ao lado do compatriota Thanasi Kokkinakis. Kyrgios é considerado o melhor tenista australiano do momento e era visto como a maior chance de título de um anfitrião em Melbourne. Um atleta da casa não é campeão da chave de simples masculina do Aberto da Austrália desde 1976.

O tenista iria fazer sua estreia na temporada nesta terça-feira, num momento em que ganhava novamente as manchetes por polêmicas extraquadra. Na semana passada, ele foi o primeiro personagem abordado pela séria "Break Point", da Netflix, sobre a temporada 2022 do circuito profissional de tênis.

No episódio de lançamento, ele revelou ter enfrentado problemas com o álcool no início da carreira, o que teria atrapalhado o seu desenvolvimento. A temporada 2022 é considerada a melhor do tenista até agora.