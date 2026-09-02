Kushner contrata firma que atuou em desdobramentos da Lava Jato para contrapor Uefa nos EUA

Joshua Kushner, irmão do genro de Donald Trump e empresário escolhido para liderar o projeto da Fifa para receber investimentos privados, contratou Alex Spiro para representá-lo em uma ação da Uefa na Justiça dos Estados Unidos. Spiro é advogado de Elon Musk e atua no escritório Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que foi responsável por uma investigação interna sobre a corrupção na Fifa após o Fifagate e chegou a atuar na Operação Lava Jato.

A Uefa buscou a Justiça americana para obter documentos sobre a origem, a estruturação e a avaliação da Fifa Forward Enterprise (FFE). A subsidiária esperava vender 20% de participações a investidores e captar US$ 20 bilhões (R$ 103 bilhões). A ideia da entidade europeia é, a partir do acesso a essa documentação, ingressar com uma ação criminal contra o presidente da Fifa, Gianni Infantino, na Suíça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A contratação de Spiro por Kushner foi noticiada pelo The Times. Além de Musk, o advogado também tem outras celebridades entre seus clientes, como Jay-Z e Robert Kraft. Em causas que envolvem litígio desportivo, o escritório Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan já representou equipes da NFL e a Nike.

O caso de maior repercussão da firma no direito desportivo foi o Fifagate, escândalo investigado pelo FBI, que apontou uma rede de subornos, fraudes, extorsão e lavagem de dinheiro no futebol mundial. O escritório representou a Fifa e a Conmebol, obtendo sucesso na Justiça americana ao identificá-las como vítimas.

QUINN EMANUEL URQUHART & SULLIVAN REPRESENTOU NOS EUA INVESTIGADAS NA LAVA JATO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O escritório atuou na defesa de empresas investigadas na Operação Lava Jato em desdobramentos na Justiça americana. O grupo representou a Trafigura, acusada de pagar propina a funcionários da Petrobras em troca de vantagens em contratos de compra e venda de petróleo e derivados.

Também foram clientes do Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan a JBS, a controladora J&F Investimentos e os irmãos Joesley e Wesley Batista. A firma conduziu as investigações internas em meio a acordos feitos pela empresa durante a Lava Jato.

A Odebrecht foi mais uma envolvida e representada pelo Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. "Ajudamos a garantir uma resolução global da responsabilidade criminal da Odebrecht nos Estados Unidos, Brasil e Suíça, o que permitiu que a empresa continuasse operando apesar das alegações que constituíam uma ameaça existencial", diz o site do escritório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

KUSHNER DISSE ARREPENDER-SE DE PARTICIPAÇÃO NO PLANO DA FFE

Joshua Kushner, fundador da Thrive Capital, disse que não se envolveria no plano da Fifa se soubesse que a reação seria tão negativa. Segundo ele, houve uma falha em compreender os impactos na política do futebol.

"Embora apoiemos as motivações da FFE, não conseguimos compreender a dinâmica política do futebol global e até onde alguns chegariam. A Thrive tem um longo histórico de parceria com todos os seus constituintes. Se soubéssemos no que isso se transformaria, não teríamos nos envolvido", disse em comunicado na última segunda-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Joshua Kushner era uma das conexões do plano com Donald Trump. Ele é irmão de Jared Kushner, genro e conselheiro político do governo americano. O pai dos dois é Charles Kushner, embaixador dos Estados Unidos na França e Mônaco.

O fundador da Thrive Capital, por meio da empresa, foi um dos primeiros investidores da SpaceX, organização de tecnologia e transporte aeroespacial fundada por Elon Musk, e da OpenAI, empresa de inteligência artificial criadora do ChatGPT.

Ele também levou investimentos da Thrive Capital ao Nubank, ao Spotify e à Twitch. A Thrive tem também cerca de 10% das ações do San Francisco Giants, tradicional equipe americana de beisebol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fundada em 2010, a companhia detém cerca de US$ 60 bilhões (R$ 304,39 bilhões) sob gestão. Segundo a Forbes, a participação de Joshua na empresa é de 66%, e o patrimônio particular dele é estimado em US$ 5,2 bilhões (R$ 26,38 bilhões), o 802º maior do mundo hoje.