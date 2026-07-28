Kung Fu de Apucarana conquista sete medalhas no Paraná Combate

A delegação de Kung Fu de Apucarana conquistou sete medalhas durante a disputa da sexta edição do Paraná Combate, realizada no município de Cascavel. A competição, considerada uma das maiores do segmento nas Américas, reuniu mais de 4 mil atletas vindos de 99 cidades do estado. Com o desempenho acumulado, o município também garantiu o troféu de terceiro lugar geral na categoria Juventude, tanto no quadro masculino quanto no feminino.

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Comandada pelo técnico Abel Cezar Cândido, a equipe apucaranense obteve quatro pódios na categoria Adulto. Os atletas João Victor Rodrigues, na modalidade Mãos do Norte, e Jheyne Rawanne dos Santos, no Taijiquan feminino, conquistaram as medalhas de ouro. Já os competidores Luiz Gustavo Bezerra, no Changquan masculino, e o próprio técnico Abel Cezar Cândido, no Taijiquan masculino, faturaram as medalhas de prata.

Foto: Divulgação Prefeitura de Apucarana Foto: Divulgação Prefeitura de Apucarana

Na categoria Juventude, Apucarana subiu ao topo do pódio três vezes com as conquistas de ouro de Kemilly Karolinny no Taijiquan feminino, André Luiz Barroco no Taijiquan masculino e João Lucas dos Reis no Changquan masculino. Na mesma divisão, a atleta Emanuelly Senko garantiu a quarta colocação na modalidade Mãos do Norte feminino, somando pontos decisivos para que a cidade conquistasse os troféus gerais em ambos os naipes.

O prefeito Rodolfo Mota parabenizou os atletas pelo resultado expressivo e ressaltou a relevância de representar bem o município em um evento que reúne os principais nomes das artes marciais paranaenses. Ele destacou que o esporte segue tratado como ferramenta de inclusão, disciplina e formação cidadã pela gestão, motivando a manutenção dos investimentos no setor.

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O secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, também celebrou o desempenho no torneio, lembrando que o Paraná Combate integra diversas modalidades como boxe, karatê, judô, kickboxing, taekwondo, muay thai, capoeira e jiu-jitsu. Segundo Marchi, a dimensão do evento valoriza ainda mais a dedicação dos competidores e reafirma o compromisso da administração em continuar incentivando a formação de novos talentos nas artes marciais.