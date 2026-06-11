Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Knicks protagonizam a maior virada da história das finais da NBA e vencem os Spurs no Jogo 4

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 01:00:00 Editado em 11.06.2026, 01:23:22
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Em noite mágica e com a maior virada da história de um duelo das finais da NBA, o New York Knick tiraram uma diferença de 29 pontos e conquistaram a vitória no Jogo 4, por 107 a 106, contra o San Antonio Spurs, no Madison Square Garden. Os nova-iorquinos lideram a série por 3 a 1 e estão a uma vitória do título.

Jalen Brunson liderou a virada dos Knicks com 36 pontos, apoiado pelos 33 pontos de OG Anunoby, autor dos dois pontos decisivos, restando apenas um segundo no relógio. Pelos Spurs, o gigante Victor Wembanyama anotou 24 pontos e 13 rebotes. O Jogo 5 será disputado no Texas, no Frost Bank Center, em San Antonio, no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A jovem equipe dos Spurs, treinada por Mitch Johnson, fez um grande primeiro tempo, com impacto dos dois lados da quadra. Com a mão calibrada nas bolas de três pontos e destaque para Devin Vassell, os texanos abriram larga vantagem. No segundo tempo, Mike Brown encontrou ajustes defensivos, e os Knicks aproveitaram a queda de rendimento dos Spurs nos arremessos de longa distância para diminuir a diferença e consolidar a virada nos minutos finais.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro período teve como grande destaque Victor Wembanyama, que impactou o duelo dos dois lados da quadra. O francês foi o cestinha da parcial, com 13 pontos, além de liderar os rebotes, com três. Muito participativo e provocador, sentiu a atmosfera do jogo desde os primeiros minutos. Pelos Knicks, o principal destaque foi novamente OG Anunoby, com sete pontos. Jalen Brunson ficou limitado a apenas quatro pontos, enquanto Karl-Anthony Towns anotou três, em uma bola de três pontos. Restando três minutos para o fim do quarto, os Spurs venciam por 32 a 18. A parcial terminou com vantagem de 19 pontos para os visitantes: 41 a 22.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No início do segundo quarto, Wembanyama voltou a se destacar, e DeAaron Fox converteu uma bela bola de três para ampliar ainda mais a vantagem. Com 10 minutos para o intervalo, a margem já era de 23 pontos: 48 a 25. O novato armador Dylan Harper teve um primeiro tempo digno de veterano, anotando 15 pontos, incluindo três bolas de três importantes e belas infiltrações no garrafão. A dois minutos do fim da primeira metade, o placar apontava 71 a 46. Atônito, o Madison Square Garden assistia em silêncio à dominância da franquia texana, que fechou o primeiro tempo vencendo por 76 a 49, uma diferença de 27 pontos.

Segundo tempo

Restando nove minutos para o fim do terceiro quarto, Wembanyama cometeu uma falta flagrante em Towns, lance que deu início a uma boa sequência dos Knicks, que reduziram a diferença para 81 a 59. Com os Spurs frios ofensivamente e Wembanyama no banco para descanso nos minutos finais do período, os nova-iorquinos reagiram. Josh Hart converteu uma linda bola de três e cortou a vantagem para 16 pontos, coroando uma sequência de 13 pontos consecutivos dos donos da casa. Em uma parcial ruim de DeAaron Fox, que desperdiçou posses importantes, os Knicks seguiram crescendo e encerraram o terceiro quarto apenas 15 pontos atrás.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No último período, os Knicks continuaram pressionando e diminuindo a diferença. Faltando sete minutos para o fim, Towns acertou uma bola de três para reduzir a desvantagem para 13 pontos. Na sequência, encarou Wembanyama no jogo físico e converteu mais uma cesta, deixando a vantagem dos Spurs em apenas um dígito. Em uma arrancada de 17 a 4, os Knicks colocaram fogo na partida a cinco minutos do fim.

Restando dois minutos, José Alvarado acertou um belo arremesso de três pontos e reduziu a diferença para apenas duas posses de bola: 104 a 100 para os Spurs. Brunson respondeu com uma bola de três, e Josh Hart teve a oportunidade da virada em uma infiltração, mas desperdiçou a bandeja, mantendo o jogo em apenas um ponto de diferença a um minuto do fim.

Wembanyama ainda teve a chance de recolocar os Spurs em vantagem, mas desperdiçou dois lances livres. Na posse seguinte, Brunson atacou a cesta e colocou os Knicks na frente, coroando a maior virada da história das Finais da NBA. Com cinco segundos restantes, Anunoby aplicou um toco espetacular em Fox para manter viva a vantagem dos nova-iorquinos. Na última posse da partida, o mesmo Anunoby garantiu a vitória com um tapinha após o rebote, restando apenas um segundo no relógio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Próximos jogos da série

O Jogo 5 acontece no Frost Bank Center, em San Antonio, no sábado (13). Se necessário, o sexto confronto será realizado no Madison Square Garden, na terça-feira (16). Já o sétimo e decisivo duelo está marcado para sexta-feira (19), novamente no Frost Bank Center. Todos os jogos estão programados para as 21h30 (de Brasília).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Basquete NBA New York Knicks San Antonio Spurs
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV