Knicks conquistam 8ª vitória seguida e derrotam Denver Nuggets após segunda prorrogação na NBA

Em um jogo que contou com a brilhante atuação de Jalen Brunson, e teve direito a duas prorrogações, o New York Knicks fez valer a sua boa fase, derrotou o Denver Nuggets por 134 a 127 na noite desta quarta-feira, e chegou a sua oitava vitória seguida na NBA.

Destaque da partida, Brunson incendiou o Madison Square Garden. Ele anotou 42 pontos, deu nove assistências e ainda pegou oito rebotes para liderar a sua equipe em um confronto emocionante até o final.

Outro personagem do duelo foi Karl-Anthony Towns. O pivô atuou com um curativo no olho direito após sofrer uma pancada na cabeça, mas deixou a sua contribuição com 24 pontos e 12 rebotes. Mesmo eliminado por faltas na primeira prorrogação, ele viu a sua equipe sair vitoriosa dentro de seus domínios.

A partida também contou com artilharia pesada do outro lado. Jamal Murray marcou 39 pontos para os Nuggets, enquanto Nikola Jokic assinalou 30 pontos, 14 rebotes e 10 assistências, conquistando seu primeiro "triple-double" desde que retornou de uma lesão no joelho na semana passada. Apesar do empenho, o Denver perdeu seu terceiro jogo consecutivo.

Um dia após a confirmação da troca de James Harden por Darius Garland, o Cleveland Cavaliers atropelou o Los Angeles Clippers por 124 a 91 mesmo jogando na casa do rival. Nenhum dos dois jogadores entrou em quadra por suas novas equipes nesta quarta-feira.

Dennis Schroder adicionou 11 pontos em sua estreia pelos Cavaliers, e Keon Ellis contribuiu com seis pontos em seu primeiro jogo com a equipe, que venceu pela sétima vez em oito jogos. Schroder e Ellis foram adquiridos do Sacramento em uma troca envolvendo três equipes no domingo.

Pelo lado dos anfitriões, Kawhi Leonard marcou 25 pontos para os Clippers, que perderam confrontos consecutivos pela primeira vez desde uma sequência de cinco derrotas em dezembro.

Confira o resultado dos jogos da noite desta quarta-feira da NBA

New York Knicks 134 x 127 Denver Nuggets

Toronto Raptors 126 x 128 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 93 x 114 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 141 x 137 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 116 x 106 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 125 x 129 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 91 x 124 Cleveland Cavaliers

Acompanhe as partidas da rodada desta quinta-feira

Detroit Pistons x Washington Wizards

Orlando Magic x Brooklyn Nets

Atlanta Hawks x Utah Jazz

Toronto Raptors x Chicago Bulls

Houston Rockets x Charlotte Hornets

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Phoenix Suns x Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers