Klopp trata City como 'melhor time do mundo' e cobra evolução do Liverpool

A goleada por 7 a 1 aplicada pelo Liverpool sobre o Rangers, pela Liga dos Campeões, não causou nenhum tipo de euforia no treinador Jürgen Klopp, que mantém os pés no chão enquanto prepara seus jogadores para o duelo com o Manchester City no domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O alemão vê time comandado por Pep Guardiola como "o melhor do mundo", por isso defende que a vitória elástica do meio da semana, contra um adversário de patamar inferior, não pode ser usada para criar ilusões.

"Tivemos muitos momentos positivos, mas, com todo o respeito ao Rangers, sabemos que há uma grande lacuna entre o Rangers e o Manchester City, então temos que preparar o jogo de uma maneira diferente", comentou Klopp em coletiva nesta sexta-feira. "Vamos tentar, em Anfield, com o apoio da nossa torcida, vencer o melhor time de futebol do mundo. Isso é um grande desafio, mas sempre foi e sempre será", completou.

O Liverpool está oscilando bastante desde o início da temporada, não à toa está no meio da tabela da liga nacional, com dez pontos somados e sem vencer há três jogos. Vice-líder, o Manchester City está 13 pontos à frente, com 23, um a menos que o primeiro colocado Arsenal, que tem 24. Por isso, uma vitória no domingo seria de grande valor para recolocar o time de Anfield nos trilhos.

Uma das apostas para tentar superar o City é o atacante Roberto Firmino, que já marcou oito gols em 12 partidas nesta temporada. Contra o Rangers, balançou a rede duas vezes. Apesar dos bons números do brasileiro, Klopp ponderou e disse que ainda há margem para o jogador crescer e protagonizar exibições mais constantes, assim como o restante da equipe.

"Bobby é um jogador excepcional, acho que ninguém diz isso com mais frequência do que eu. Mas é assim, não é como se Bobby estivesse voando em todos os jogos. Então, agora pegamos os números e dizemos: 'Esse é o melhor começo de temporada'. Isso pode ser estatisticamente o caso, mas nós, como equipe, não tivemos o melhor começo de nossas vidas, e isso é por diferentes razões", avaliou.