Klopp será o novo treinador da Alemanha depois de eliminação na Copa, diz jornalista

Após a eliminação precoce na segunda fase da Copa do Mundo 2026 para o Paraguai, a Alemanha definiu o substituto do técnico Julian Nagelsmann. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências do futebol, Jürgen Klopp acordou em assumir a seleção alemã.

"Klopp aceitou assumir; detalhes do contrato de longo prazo, projeto e saída do Grupo RB ainda em discussão, mas ele será o novo técnico", escreveu Romano nas redes sociais.

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Segundo o jornalista, a Federação Alemã de Futebol (DFB na sigla em alemão) e Klopp chegaram a um acordo e discutem apenas detalhes neste momento para que o anúncio seja realizado. Atualmente, o treinador ex-Borussia Dortmund e Liverpool é diretor global de futebol do grupo Red Bull desde 2025.

Ainda segundo Romano, há uma cláusula no contrato de Klopp com a Red Bull que permite sua liberação apenas para a seleção alemã, como é este caso. O treinador não comanda nenhum clube depois de sua saída do Liverpool ao final da temporada 2023-24, onde conquistou inúmeros títulos, como a Premier League, a Champions League e o Mundial de Clubes.

Antes fechar o acordo com a DFB, Klopp já havia manifestado interesse em assumir o cargo, como contou o jornal britânico The Telegraph. "Tenho o tanque cheio e estou pronto. Precisamos conversar bastante, porque os problemas da seleção não começaram agora, mas estou preparado para esse desafio", disse Klopp ao canal alemão Magenta TV depois da eliminação da Alemanha para o Paraguai.

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Ainda de acordo com Romano, o grupo Red Bull chegou a considerar o austríaco Oliver Glasner como substituto, mas ele deve assumir o Nottingham Forest após a saída do português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo.