Klopp ironiza gastos de PSG, City e Chelsea: 'Eles obviamente não têm limites'

Para a temporada europeia que está começando, Manchester City, Chelsea e Paris Saint-Germain fizeram grandes contratações visando conquistas de títulos, principalmente da Liga dos Campeões. Na véspera da estreia no Campeonato Inglês e com a notícia da renovação de contrato do zagueiro holandês Virgil Van Dijk, o técnico do Liverpool, o alemão Jurgen Klopp, ironizou nesta sexta-feira os altos gastos feitos por alguns dos clubes mais ricos da Europa.

O treinador confirmou que não poderá investir valores tão altos para melhorar o time do Liverpool na atual temporada. "Não podemos nos comparar com os outros clubes. Eles obviamente não têm limites. Nós temos limites", disse Klopp, em entrevista coletiva.

As críticas do alemão também foram apontadas para o arquirrival Manchester United, que investiu muito dinheiro para trazer nomes como o zagueiro francês Raphael Varane, do Real Madrid, e o atacante inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund.

"Todos nós conhecemos a situação do Chelsea, do City e do PSG. O que o United está fazendo, não sei como fizeram. Temos nossa própria maneira de fazer isso. Podemos gastar o dinheiro que ganhamos. Este ano nós gastamos antes de ganharmos dinheiro com a compra do Konaté. Não é sobre eu ficar surpreso (com os gastos dos rivais), estou aqui há tempo suficiente para saber que eles sempre encontram uma solução para essas coisas", afirmou.

Apesar dos enormes gastos por parte dos rivais, Klopp acredita que o Campeonato Inglês poderá ser mais equilibrado do que nas últimas temporadas. "No ano passado, a diferença (no topo) era muito grande. No ano anterior, conosco, era muito grande. Chelsea, Manchester United e Manchester City não estão escondendo as expectativas - e nem nós. Não será apenas estes quatro: o Leicester voltou a fazer bons negócios, o Arsenal está tentando", finalizou.

O Liverpool estreia no Campeonato Inglês fora de casa contra o Norwich, neste sábado, às 13h30 (de Brasília).