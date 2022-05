Klopp confirma Fabinho fora da final de sábado, mas confia em volta para a Liga

Da Redação

O técnico Jürgen Klopp descartou o volante Fabinho para a final da Copa da Inglaterra, entre Liverpool e Chelsea, no sábado. Mas afirmou nesta quinta-feira que há chances de ele estar de volta ao time inglês a tempo de disputar a grande decisão da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid.

continua após publicidade .

"Há uma boa chance de ele estar disponível", disse Klopp, referindo-se à final marcada para o dia 28 deste mês, em Paris. Fabinho sofreu uma lesão muscular ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Aston Villa, na terça, em rodada do Campeonato Inglês.

O volante será desfalque na final de sábado e também nos últimos dois jogos do time no Inglês, contra Southampton e Wolverhampton - o título está cada vez mais distante em razão dos três pontos que afastam o Liverpool do líder Manchester City.

continua após publicidade .

Klopp lamentou a baixa nesta reta final da temporada. "Temos que seguir em frente. Contar ou não contar com ele faz toda a diferença, mas tudo bem. São coisas normais, que acontecem. Nunca é uma posição para a qual você tem 12 opções no banco de reservas. É sempre numa posição em que você não tem alternativas", comentou o treinador.

Sem Fabinho, Klopp deve contar com Jordan Henderson para executar as funções do brasileiro em campo. O capitão do time costuma jogar ao lado de Fabinho, às vezes atuando um pouco mais à frente. Thiago Alcântara e Naby Keita devem completar o meio-campo.

Mesmo machucado, o volante brasileiro foi convocado no dia seguinte pelo técnico Tite para os dois próximos amistosos da seleção brasileira, em preparação para a Copa do Mundo do Catar, no fim do ano. Os jogos, contra Coreia do Sul e Japão, estão marcados para os dias 2 e 6 de junho, na Ásia.

Para evitar surpresas, Tite convocou 27 jogadores, já pensando em possíveis desfalques por lesão até estas partidas.