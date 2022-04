Klopp cobra maturidade do Liverpool antes de série decisiva de jogos na temporada

Da Redação

O Liverpool vai decidir a sua temporada nas próximas duas semanas. Em alta, o time comandado por Jürgen Klopp definirá o seu futuro na Liga dos Campeões, no Campeonato Inglês e na Copa da Inglaterra. E tudo o que o treinador pede aos seus jogadores é maturidade, para evitar erros bobos que possam custar os três troféus ainda em disputa na temporada.

"Se você puder combinar qualidade, desejo, empolgação e mentalidade com maturidade... Você não consegue comprar isso", comentou Klopp, nesta segunda-feira. Para o técnico, maturidade é a palavra-chave a partir desta terça, quando o time inglês fará o jogo de ida contra o Benfica, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, em Portugal.

O segredo do sucesso, na avaliação do técnico, é o desempenho exibido pelo time no fim de semana, quando venceu o Watford por 2 a 0, pelo Inglês. Acostumado a jogar em velocidade, o Liverpool mostrou maior concentração no sábado. "Jogamos partidas em que estávamos vencendo por 1 a 0 e jogando como loucos, como não estivéssemos vencendo. Quero ver os meus jogadores pensando da forma certa, como fizeram no sábado."

Antes do jogo da volta contra o Benfica, marcado para o dia 13, o time inglês enfrentará o Manchester City, em clima de "final", fora de casa, no domingo. Apenas um ponto separa as duas equipes na tabela do Inglês: 73 a 72. Trata-se, portanto, de grande chance para o Liverpool superar o rival na classificação.

Na sequência, no dia 16, os dois times ingleses voltam a se enfrentar pela semifinal da Copa da Inglaterra, em jogo único. Três dias depois, o Liverpool fará o clássico com o Manchester United, em rodada do Inglês. "Todos sabemos que, com apenas um erro, um pequeno tropeço, uma competição pode acabar para nós. Mas isso não será um problema para nós porque estamos prontos para o próximo desafio."

A sequência dura e decisiva de jogos parece não incomodar Klopp. "É a situação pela qual sempre sonhamos", comentou. "Não pensamos em ser os melhores, penso apenas em colocar o time jogando o seu melhor futebol. Esse é o plano para todos estes jogos. Tentamos melhorar em tudo."