Kleiton Lima deixa o Santos após ser acusado de abuso sexual e moral por jogadoras

O técnico Kleiton Lima deixou, nesta quinta-feira, o time feminino do Santos depois de ser acusado de assédio moral e sexual por várias jogadoras. Elas enviaram aos dirigentes diversas cartas, anônimas e escritas à mão, relatando situações constrangedoras que dizem ter passado. O Estadão tentou contato com o treinador e sua comissão técnica e não teve resposta.

continua após publicidade

Com a repercussão do caso, Lima colocou o cargo à disposição. "Sobre a denúncia de assédio envolvendo o técnico Kleiton Lima, o Santos FC informa que está apurando o caso, conversou com o profissional, que negou todos os fatos, mas colocou o cargo à disposição, o que foi aceito pela Diretoria para melhor apuração do caso. O Santos FC seguirá buscando sempre o melhor ambiente para todos os seus funcionários", informou o clube de Vila Belmiro em nota enviada ao Estadão.

Nas cartas publicadas inicialmente pelo portal GE, as atletas dizem que conviviam com cobranças duras e excessivas e até ameaças. Também reclamavam das roupas que Kleiton usava, dizendo que muitas vezes os órgãos genitais do treinador ficavam à mostra. Além de ter aceitado a demissão do treinador, o Santos demitiu todos os profissionais do futebol feminino.

continua após publicidade

Cristiane, artilheira da temporada do Santos e grande símbolo do projeto de futebol feminino do clube, foi questionada sobre a situação envolvendo Kleiton Lima e sua comissão técnica e, por meio de mensagem, se limitou a dizer que aguarda a investigação. "Sigo acompanhando e aguardando o resultado das investigações", disse a assessoria da atleta para o Estadão.

QUEM É KLEITON LIMA?

Kleiton Lima é o treinador mais vitorioso da história do projeto de futebol feminino do Santos. Aos 49 anos, o técnico estava em sua segunda passagem no time e conquistou com o clube duas Libertadores (2009 e 2010), duas edições da Copa do Brasil (2008 e 2009), dois estaduais (2007 e 2010), uma Liga Nacional (2007) e uma Copa Mercosul (2006).

A atual passagem começou no segundo semestre de 2022 e o treinador comandou a equipe em 37 partidas no período, com 24 vitórias, quatro empates e nove derrotas. Antes disso, entre 2015 e 2018, Kleiton comandou o time sub-23 masculino do Santos.